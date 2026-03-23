Expósito, sobre las elecciones en Andalucía: "Comprobaremos la efectividad de presentar a la vicepresidenta primera del Gobierno como candidata autonómica, María Jesús Montero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha anunciado por sorpresa la convocatoria de elecciones en la comunidad para el próximo domingo 17 de mayo. El anuncio, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito, supone un adelanto de un mes sobre el final de la legislatura. "He transmitido mi decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo, 17 de mayo", han sido las palabras del presidente.

Lectura en clave nacional

El comunicador Ángel Expósito ha destacado que estos comicios "se van a leer en clave nacional mucho más". La razón principal es la candidatura de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por el PSOE. "Comprobaremos la efectividad de presentar a la vicepresidenta primera del Gobierno como candidata autonómica, María Jesús Montero, más que mano derecha de Pedro Sánchez", ha señalado Expósito, apuntando a que este mismo martes podría participar en su último Consejo de Ministros.

Comprobaremos la efectividad de presentar a la vicepresidenta primera del Gobierno como candidata autonómica, María Jesús Montero"

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Estabilidad como bandera

Moreno ha justificado su decisión de agotar el mandato, a pesar de que "han habido muchas voces que me han animado a que tomara la decisión de anticipar las elecciones". En su comparecencia, ha afirmado: "Siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura, algo que no ocurría en esta tierra desde el año 2012, hace 14 años".

Según el presidente, ir a las urnas permitirá a Andalucía "afrontar los próximos meses con plena capacidad política e institucional". Ha defendido que "votar cada 4 años con la legislatura cumplida y habiendo aprobado 4 presupuestos es normalidad democrática". Este adelanto electoral llega tras una legislatura completa, en la que la veteranía de Moreno se medirá con caras nuevas en la oposición.

La estabilidad política se ha convertido en una seña de identidad de nuestra tierra, de Andalucía"

EFE El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

El resto de candidatos

En las primeras reacciones a la convocatoria se confirma el panorama de candidatos. Además de la mencionada María Jesús Montero por el PSOE, se sabe que el líder de Izquierda Unida, Antonio Amaillo, liderará la lista Por Andalucía. Por su parte, Podemos no ha aclarado si irá en solitario y VOX, aunque sin candidato oficial, cuenta con el respaldo de Santiago Abascal para Manuel Gavira, su portavoz parlamentario.

Los tertulianos de 'La Linterna', Ignacio Camacho y Ángela Martialay, han coincidido en que la fecha estaba dentro de lo previsible. Han señalado que la elección del 17 de mayo evita coincidir con festividades como el Rocío o la Feria de Sevilla, además de eventos de gran repercusión como la visita del Papa en junio o el inicio del Mundial de fútbol, que restan "mucha atención de la opinión pública". La campaña electoral arrancará oficialmente el viernes 1 de mayo.