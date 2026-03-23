"¿Por qué elige Juanma Moreno esta fecha? Creo que se está intentando anticipar a un escenario de incertidumbre global y enfilar el camino de Feijóo hacia La Moncloa"

La fecha de las elecciones autonómicas en Andalucía ya está decidida. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado a su consejo de Gobierno que los comicios se celebrarán el domingo 17 de mayo. El anuncio, que supone un leve 'adelanto técnico', se ha producido en el Palacio de San Telmo, donde Moreno ha justificado la fecha para buscar "la mayor participación posible". La noticia ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde los periodistas Ángel Expósito y Jorge Bustos han desgranado las claves de la convocatoria.

Anticiparse a la incertidumbre global

El periodista Jorge Bustos, en 'La Linterna', ha apuntado a la principal razón detrás de esta fecha. "¿Por qué ha elegido Juanma Moreno esta fecha? [...] Porque creo que se está intentando anticipar un escenario de incertidumbre global, que no beneficia a ningún candidato", ha señalado. Según este análisis, Moreno busca presentarse como "el gobernante que da certeza" antes de que la situación económica se deteriore por el impacto de la guerra y, al mismo tiempo, "enfilar el camino de Feijóo hacia La Moncloa".

Creo que se está intentando anticipar un escenario de incertidumbre global"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante una rueda de prensa posterior a un encuentro en el Palacio de la Presidencia con el presidente del Gobierno de Aragón, a 21 de marzo de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Juanma Moreno h

Un 'calvario' para la oposición

En cambio, el escenario para la candidata socialista y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se prevé complicado. Para ella, la campaña "va a ser un calvario", según Bustos. El analista ha explicado que Montero "va a tener que dejar en los próximos días el gobierno" para centrarse en una campaña en la que algunas encuestas apuntan a que el PSOE "lucharía incluso por un empate con VOX". Además, tendrá que "ponerse a defender una gestión que en Andalucía no deja buen sabor de boca, después de sus privilegios a los separatistas catalanes".

Para María Jesús Montero va a ser un calvario"

EFE La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La primera vuelta de las generales

El adelanto convierte a estos comicios en un termómetro político de primer orden. Como ha señalado Ángel Expósito, "estas elecciones van a ser la clave, las elecciones autonómicas que más se van a leer en clave nacional". No en vano, en el debate se las considera como "la primera vuelta de las generales", un pulso directo entre el PP de Feijóo y el Gobierno de Sánchez, cuya vicepresidenta primera es la candidata autonómica.

La decisión responde también a un cálculo político sobre el momento favorable para el Partido Popular. El entorno del Gobierno autonómico considera que Vox atraviesa una fase de desgaste por tensiones internas, mientras los sondeos que maneja el Ejecutivo apuntan a que el PSOE andaluz no revierte su tendencia a la baja. Andalucía vota así el 17 de mayo con la veteranía de Moreno desafiando a una oposición con caras nuevas en un termómetro político clave.

El calendario electoral también se ha diseñado para no interferir con las grandes citas festivas de la comunidad. La campaña, que durará 15 días, comenzará el 1 de mayo, justo una semana después de la Feria de Abril de Sevilla, y la votación se celebrará el fin de semana previo a la romería del Rocío. Con la publicación de la convocatoria en el BOJA, se activan los plazos legales de 54 días hasta la jornada de votación.