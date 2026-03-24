¿De dónde sacó la fuerza?

Hace ochenta años moría Clemens August von Galen, conocido como el “León de Münster”. Apenas hacía un mes había recibido la birreta cardenalicia de manos del Papa Pío XII como reconocimiento a su intrépida resistencia al nacionalsocialismo. Fue uno de los asesores de Pío XI para elaborar su famosa encíclica “Mit Brennender Sorge”, la primera gran denuncia pública contra el nazismo. Sus tres sermones en la iglesia de San Lamberto en el verano de 1941, en los que condenó los abusos del régimen nazi contra la vida y la libertad de los ciudadanos, así como los asesinatos de personas discapacitadas, lo colocaron en el punto de mira. Hubo planes para detenerle e incluso asesinarle, pero el temor a perder el apoyo de la población católica de la diócesis de Münster durante la guerra indujo a los nazis a utilizar otra estrategia. En lugar de atacar al pastor, se llevaron a más de cuarenta sacerdotes y religiosos de la diócesis a los campos de concentración, lo que supuso un enorme sufrimiento para él. Al final de la guerra sobrevivió milagrosamente a los bombardeos aliados que destruyeron por completo su catedral, y en los primeros meses de la posguerra se enfrentó abiertamente a las autoridades de ocupación cuando se cometieron atropellos contra la población civil. Del mismo modo que se lo había dicho directamente a Hitler en 1939, repitió entonces a los aliados que “la justicia es el fundamento del Estado, y sin ella, el pueblo muere por putrefacción interna”.

En la ceremonia de su beatificación, Benedicto XVI se preguntó de dónde sacó von Galen la fuerza para oponerse a la tiranía “en un momento en que incluso los fuertes se mostraron débiles y viles”. El Papa Ratzinger respondió entonces que “sacó su intuición y su valentía de la fe, que le abrió los ojos y el corazón”. Hoy también, en cualquier circunstancia podemos vivir de esa misma fe, tanto en las cosas sencillas y humildes como en las grandes y profundas.