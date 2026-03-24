Antonio Díaz, experto en defensa: "Israel paga muy bien a sus reclutas y es capaz de proceder voluntades pensando en las personas; les ofrecen una salida en un entorno turbulento"

Israel ha matado al ministro de inteligencia iraní, Ismael Yatib, en una operación que eleva la tensión en la región. La noticia, analizada en el programa 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos, el experto en defensa Antonio Díaz y el analista de inteligencia Fernando Cocho, se produce justo un año después de que Yatib presumiera de haber eliminado por completo las redes de espionaje del Mossad en Irán. Su nombre se suma a una lista de altos cargos iraníes eliminados, como Ali Lariyani, jefe del consejo de seguridad, y Soleimani, líder de la milicia Basij.

La legendaria red del Mossad en Irán

Estos objetivos son individuos que viven en la clandestinidad, con medidas de seguridad extremas, pero nada parece escapar al servicio de inteligencia israelí. El Mossad es conocido por sus operaciones encubiertas y golpes selectivos de gran precisión, como demostró el robo de documentos nucleares iraníes en 2018. Su capacidad para penetrar en las estructuras más herméticas de sus enemigos es ya legendaria.

Pero, ¿cómo opera esta red en un territorio tan hostil como Irán? Fernando Cocho, analista de inteligencia, explica que el servicio secreto se apoya en "estructuras tribales de la zona". Cocho destaca un factor clave: "en Irán vive la tercera comunidad judía más grande del mundo", con entre 8.000 y 10.000 personas, que constituye una primera e importante "capacidad de entrega de analistas e inteligencia".

Herrera en COPE Fernando Cocho, analista de inteligencia

Según Cocho, cuando se lucha contra una estructura tan organizada como la iraní, se necesita "la penetración a todos los niveles para poder lograr una mayor efectividad y un mayor alcance". El objetivo último no son solo las acciones militares, sino el control de la inteligencia. "No se trata de que uno gane, se trata de que evitar que el otro gane o consiga los resultados", sentencia el analista.

Reclutamiento: un proceso lento y meticuloso

Para lograr esa infiltración, el Mossad recluta perfiles muy variados. Antonio Díaz, profesor de inteligencia y seguridad, señala que pueden ser "profesores, investigadores, periodistas, empresarios", y que la cobertura "se va generando según el entorno". Se combinan agentes profesionales con colaboradores captados en distintos niveles de la sociedad y del aparato de seguridad iraní.

El proceso de reclutamiento es lento y puede durar "años o décadas", según Cocho. Se basa en incentivos como la seguridad personal, el apoyo financiero y una salida para el informante y su familia. El analista identifica tres pilares en la captación: "una base étnica, religiosa", una "fuente económica", ya que "Israel paga muy, muy, muy bien", y la capacidad de "forzar voluntades pensando en los intereses personales".

Infiltración y ciberguerra: la visión total

Los expertos dan por seguro que el Mossad ha logrado infiltrarse en la cúpula del régimen iraní, incluso en niveles muy altos de poder. Esta capacidad de infiltración humana, combinada con sus capacidades cibernéticas, consideradas de las más avanzadas del mundo, les otorga una visión casi completa y en tiempo real de los movimientos de los líderes iraníes.

EFE El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (2-D), durante una evaluación de seguridad de emergencia con el ministro de Defensa, Israel Katz (2-I), el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir (D), y el director del Mossad, David Barnea (I) en la sede militar de Kirya en Tel Aviv.

Antonio Díaz explica la vulnerabilidad de cualquier objetivo en la era digital. "Un individuo quiera o no quiera, a través de una cámara de tráfico, sensores, tarjetas de créditos, estamos permanentemente generando datos". Con la tecnología adecuada y la paciencia necesaria, "sin duda acabas identificando a las personas y puedes actuar contra ellas", afirma.

Esta vigilancia constante hace que la protección sea extremadamente difícil para los líderes iraníes. Díaz apunta que, aunque la tentación es "volver a lo más analógico posible", como las comunicaciones en papel o el boca a boca, este método "es lentísimo" e "inviable en el mundo actual". El lema no oficial del Mossad, extraído del Talmud, resume su filosofía: "Mediante la astucia harás la guerra".