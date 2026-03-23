Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

La fecha de las elecciones autonómicas en Andalucía ya está decidida. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado a su consejo de Gobierno durante la tarde de este lunes que los comicios se celebrarán el domingo 17 de mayo. La noticia, que supone un leve 'adelanto técnico' de varias semanas, ha sido comentada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha analizado la última hora de la convocatoria.

He transmitido mi decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo"

El anuncio se ha realizado en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia. Moreno ha justificado la elección de la fecha afirmando que ha transmitido su "decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo". Según ha comunicado el propio presidente, es la "fecha idónea" para "la mayor participación posible".

Un calendario electoral calculado

Moreno tiene previsto firmar el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones este mismo martes, para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con ello se activarán los plazos legales del proceso, que contemplan 54 días hasta la jornada de votación, tal y como se había analizado sobre la posibilidad de un adelanto electoral.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La decisión responde también a un cálculo político sobre el momento actual. En el entorno del Gobierno autonómico se considera que el escenario es favorable para el Partido Popular, dado que Vox atraviesa una fase de desgaste por tensiones internas y su posicionamiento internacional. A esto se suma que los sondeos que maneja el Ejecutivo apuntan a que el PSOE andaluz, con María Jesús Montero al frente, no revierte su tendencia a la baja, con un electorado que podría dejar al PSOE por debajo de los 100 escaños en unas generales.

Clave en la política nacional

Como ha señalado Ángel Expósito, estas elecciones "van a ser la clave, las elecciones autonómicas que más se van a leer en clave nacional". La importancia de Andalucía por su peso demográfico y el número de votos en juego convierte estos comicios en un termómetro político de primer nivel. Además, está la relevancia de la candidata de la oposición, María Jesús Montero, que es también vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, un factor que refuerza la idea de plantear un adelanto electoral de las generales.

EFE El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Evitar las grandes citas de primavera

El calendario electoral se ha diseñado para no interferir con las grandes citas festivas de la comunidad. La campaña electoral comenzará el viernes 1 de mayo, justo una semana después de que termine la Feria de Abril de Sevilla. Además, la votación se celebrará el fin de semana previo a la romería del Rocío, evento que moviliza a cientos de miles de personas.

La campaña electoral durará 15 días, del 1 al 15 de mayo, con la jornada de reflexión fijada para el sábado 16. Tras la votación, el nuevo Parlamento deberá constituirse en un plazo máximo de 25 días, previsiblemente a mediados de junio, para dar comienzo al proceso de investidura del nuevo presidente de la Junta.