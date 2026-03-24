"Si conduces ahora mismo por una autovía limitada a 120 km por hora, mientras no llegues a 200, no se considera conducción temeraria y no es un agravante"

El comunicador Jorge Bustos ha comenzado su monólogo en Herrera en COPE poniendo el foco en la Semana Santa, una de las campañas de tráfico más intensas del año. Bustos ha señalado que, ante la situación de los trenes, 'es fácil deducir que habrá todavía más coches circulando en estas fiestas', lo que incrementa la importancia de la prudencia y el peligro de los 'otros' conductores.

Como ejemplo, ha recordado el caso de un conductor cazado hace más de un año en Galicia que no solo se ponía a más de 200 en carretera, sino que lo grababa y subía a redes sociales sin tener carnet ni llevar cinturón. 'Es lo que Charles Darwin llamaba selección natural. El problema es que provoque un accidente al que tampoco sobreviva otro que no tenía culpa de nada', ha reflexionado Bustos.

Jorge Bustos presentando 'Herrera en COPE'

Un debate para cambiar las condenas

Precisamente para evitar estas situaciones, se celebra un debate clave en el Congreso que persigue cambiar las condenas por exceso de velocidad. El periodista ha explicado que, con la ley actual, 'mientras no llegues a 200 kilómetros por hora en una autovía de 120, no es delito', y ni siquiera se considera agravante si se ha matado a otra persona. La proposición busca que superar en 70 km/h el límite de la vía pueda acarrear penas de prisión.

La lucha de Pilar, la madre de Josep

Detrás de esta votación se encuentra la historia de Josep y su madre, Pilar. El joven, de 20 años, perdió la vida en agosto de 2020 al ser arrollado por un turismo cuando circulaba con su moto en Dumbría, Galicia. El coche invadió el carril contrario a 126 km/h en una curva limitada a 70.

Pese a la gravedad de los hechos, el conductor fue condenado a solo dos años de cárcel por homicidio imprudente, pero no entró en prisión ni pagó multa. Esto se debe a que la velocidad no fue suficiente para establecer la conducción temeraria según la ley vigente. Su madre, Pilar, asegura que no actúa por rabia, sino para concienciar: "Creo que todos los conductores deberían saber que sus actos pueden tener consecuencias nefastas para otras personas".

Todos los conductores deberían saber que sus actos pueden tener consecuencias nefastas para otras personas" Pilar Madre de Josep

Jorge Bustos ha recogido la reflexión de Pilar, quien se pregunta si España es el paraíso de los delincuentes viales. Aunque el comunicador ha reconocido que la siniestralidad ha bajado mucho en las últimas décadas, en gran medida gracias al carné por puntos, ha afirmado que 'se puede seguir mejorando' y que hay normas jurídicas como esta que 'ya no se sostienen'.

Finalmente, el periodista ha concluido que abrir este debate nos beneficia a todos y reconoce la lucha de la madre de Josep. Ha recordado una estadística clave para la reflexión al volante: 'por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1 por 100, crece un 4 por 100 el riesgo de accidente mortal'.