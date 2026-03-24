Carlos Herrera desgrana el adelanto electoral en Andalucía y la crisis de Gobierno que provoca en Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado por sorpresa un adelanto electoral en la región, fijando la fecha de los comicios para el próximo 17 de mayo. La decisión, analizada por Carlos Herrera en su monólogo en ‘Herrera en COPE’, supone un movimiento estratégico que agita el panorama político nacional y pone en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez.

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La ‘acción quirúrgica’ de Moreno

Para Herrera, el adelanto electoral es una ‘acción quirúrgica’ que va más allá de la política andaluza. La razón es que obliga a la candidata del Partido Socialista, la actual número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda, a abandonar su cargo. Este hecho provoca lo que el comunicador califica como una crisis de gobierno en un momento de gran complejidad.

La decisión de Moreno abre ahora la incógnita sobre quién ocupará la vicepresidencia y la cartera de Hacienda. Según Herrera, en los círculos políticos se barajan nombres como el de Carlos Cuerpo o incluso el de Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, de quien ironiza que es el "perejilito de todas las salsas".

Este escenario, según el análisis de Herrera, evidencia la debilidad del presidente. "Cuando el que manda es incapaz de encontrar nuevos recambios en los puestos clave, significa que el liderazgo es o débil o tóxico, o ambas cosas". Apunta que, tras la caída en desgracia de su antigua guardia pretoriana (Cerdán, Ávalos y Koldo), "Sánchez se ha ido cerrando en sí mismo, porque es que tampoco tiene grandes fichajes que realizar" y ahora se ve forzado a prescindir de su mano derecha.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Una candidata cuestionada

Herrera se ha mostrado muy crítico con la elección de la ministra de Hacienda como candidata, cuestionando si es "inteligente" enviar a Andalucía a "una señora que ha expoliado a la clase media trabajadora con su política fiscal". El comunicador ha recordado que ella ha sido la encargada de plasmar "las ventajas indecentes" concedidas al independentismo catalán, lo que en su opinión ha perjudicado a Andalucía en "beneficio de otras regiones de España".

El comunicador ha recogido la reacción de la candidata socialista, quien aseguró: "No, no, estoy muy contenta". También afirmó que "en Andalucía va a haber un cambio". Herrera ha respondido con escepticismo a esta última declaración, atribuyéndola únicamente a las encuestas del "golfo de Tezanos", y ha recordado que el PP ha decidido querellarse contra el presidente del CIS por presunta prevaricación.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La incógnita del 17 de mayo

Finalmente, Herrera ha explicado que la fecha de las elecciones, el 17 de mayo, fue escogida para no coincidir con festividades típicas andaluzas como ferias o romerías, buscando una gran participación. La principal cuestión que, para el comunicador, se dirimirá en las urnas es si Juanma Moreno logrará una victoria lo suficientemente amplia para gobernar en solitario. "Ganará el PP seguramente, la pregunta es, ¿suficientemente o no suficientemente para depender o no depender de Vox?".