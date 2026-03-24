Diego Martínez, economista: "Bajar el IVA en realidad es una pérdida de ingresos para las comunidades autónomas; comparten el impuesto al 50% y deberían compensarles"

Las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán han entrado en vigor hace poco más de 16 horas. Una de las más destacadas, la bajada del IVA de los carburantes, ya se ha empezado a notar en las gasolineras españolas, un tema analizado en el programa 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos. Aunque no es para "tirar cohetes", como explican algunos usuarios que han aprovechado para llenar el depósito, la sensación general es que "algo es algo".

Las primeras reacciones de los conductores son variadas. "Ayer eché gasolina a 1,89 y ahora voy a echar a 1,58, ya era hora", comenta un conductor. Otro señala que, aunque la bajada "no está mal", los precios han subido previamente. Sin embargo, hay consenso en que "se va a notar en el bolsillo, sobre todo para la gente que utilizamos transporte a diario o para trabajar".

Alamy Stock Photo Una mujer repostando gasolina en una gasolinera de bajo coste de Ballenoil.

Sectores críticos: la ayuda es insuficiente

A pesar del alivio para los particulares, para las empresas de los sectores más afectados por la subida del petróleo y del gas, las medidas no son suficientes. Ni siquiera con la ayuda extra de 20 céntimos de descuento por litro de combustible se compensa el aumento de costes. Desde el campo, Donaciano Dujo, responsable de Asaja en Castilla y León, advierte del riesgo de que la ayuda quede en nada: "Es que, a lo mejor, la semana que viene, los 20 céntimos que nos van a dar les han incrementado en el precio, y, entonces, no vale para nada".

Esta percepción es compartida por otros colectivos. La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), a través de su portavoz Dulce Díaz, ha calificado la medida de insuficiente, afirmando que "un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos". Del mismo modo, José Luis Miguel, de la organización agraria COAJ, advierte que las ayudas "serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra". El sector pesquero también teme que para muchos barcos la ayuda no baste, como señala Javier Gara, de la patronal pesquera: "Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad".

El coste oculto que asumirán las autonomías

Varios expertos también han puesto peros a las medidas. El sindicato de técnicos de Hacienda, Getza, advierte que la bajada del IVA beneficiará más a los hogares con mayor renta. En esta línea se ha manifestado Diego Martínez, doctor en Economía de la Universidad Pablo de Olavide, quien ha asegurado en 'Herrera en COPE' que las ayudas son demasiado generalizadas y deberían haber sido más "quirúrgicas", dirigidas a colectivos vulnerables.

Las comunidades autónomas deberían ser compensadas por esa pérdida de ingresos que conlleva la bonificación" Diego Martínez Doctor en Economía

El economista Diego Martínez ha calificado las medidas de "aceptables, no son óptimas", insistiendo en que lo ideal habría sido "focalizar y poner el foco de manera mucho más precisa en aquellos colectivos que son especialmente vulnerables". Pero su principal alerta, comentada por Jorge Bustos en el programa, es que el coste real de la medida recaerá sobre las comunidades autónomas.

Martínez explica que se están modificando impuestos compartidos con las comunidades autónomas, como el de hidrocarburos (58%) y el IVA (50%). "Las comunidades, la autónomas, en principio, debería ser deberían ser compensadas por esa pérdida de ingresos que conlleva la bonificación", ha sentenciado. Sin embargo, el decreto ley aprobado por el Gobierno no contempla esa compensación, por lo que el impacto final en las arcas autonómicas dependerá del tiempo que se mantengan en vigor las medidas.

La contradicción política de la rebaja fiscal

La aprobación de estas medidas ha generado además una fuerte polémica política. Como recordó la periodista Yolanda Gómez, miembros del Ejecutivo, como la ministra María Jesús Montero, se habían burlado en el pasado de propuestas similares de bajada de impuestos del PP. "Se rieron en la cara del PP, ellos, los sindicatos, todo el mundo en contra de la rebaja de impuestos, y ves las medidas de hoy, prácticamente todas son rebajas de impuestos", señaló Gómez, evidenciando la contradicción del Gobierno.