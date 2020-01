El feo gesto de Almodóvar y el 'invento' de Adriana Lastra, entre lo más leído de este miércoles

El actor Andrés Pajares, junto a su inseparable Fernando Esteso, ha sido entrevistado por el programa de Canal Sur 'Un Año de tu vida', y allí contó una anécdota sobre un mal gesto que tuvo con él Pedro Almodóvar y que aún no ha olvidado.

Según ha explicado el actor, Almodóvar: "Me ofreció un trabajo y quedamos en casa y quedamos para firmar para 'Tacones lejanos', nos despedimos en la puerta de mi casa y no volvió a llamarme nunca más. Y a mí me parece que es un genio, que dirige muy bien, pero que es un maleducado". Estas son las duras palabras que ha dedicado Andrés Pajares al director manchego, ya que no olvida el feo detalle que tuvo Almodóvar al ofrecerle un trabajo que nunca le dio y ni siquiera llamarle para avisar de que al final no podía llevarse a cabo ese proyecto.

Adriana Lastra es la portavoz del PSOE en el Congreso. Su figura no ha estado exenta de polémica y muchos han sido los episodios que ha protagonizado, sobre todo, fuera del propio Congreso. Esta vez, tras comparecer ante los medios de comunicación, ha sembrado cierta polémica al inventarse una nueva forma para denominar a los martes en los que se celebra el Consejo de Ministros. Así ha sido como Adriana Lastra ha desterrado por fin los archiconocidos 'viernes sociales' del primer gobierno sanchista, para pasar a los viernes negros y finalmente quedarse con su peculiar visión de los martes en los que se reúne el Ejecutivo.

Si con Pedro Sánchez ya conocimos lo 'viernes sociales' en los que el gasto encaminado a beneficiar electoralmente a los socialistas se convirtieron en tradición. Adriana Lastra ha bautizado a los martes de una peculiar manera: los "martes ilusionantes".

La cantante catalana Rosalía fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Grammy tras ganar el premio al Mejor Disco Latino de Rock, Urbano o Alternativo por su álbum "El mal querer". La artista se impuso a los también nominados "X 100PRE" de Bad Bunny, "Oasis" de J Balvin y Bad Bunny, "Indestructible" de Flor De Toloache, y "Almadura" de iLe. Rosalía se mostró muy emocionada sobre el escenario y dio un discurso en el que combinó español, catalán e inglés. "Mil gracias. Y felicidades a todos los otros nominados. Realmente os admiro. Es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros", afirmó. Rosalía dijo también que era "un honor" recibir este premio, pero que, lo que le verdad le emocionaba, era poder actuar en directo en los Grammy "con una actuación inspirada en el flamenco". "Esto significa mucho para mí", aseguró la cantante, quien agradeció, asimismo, a quienes han "abrazado" su proyecto.

El momento en el que uno tiende a equivocarse más cuando prepara una ensalada es en el aliño. ¿Qué se echa primero: el aceite, la sal o el vinagre? ¿Y cuánto de cada uno? Lo primero que hay que dejar claro es que el orden es primordial. Primero hay que añadir la sal, después el vinagre y, por último, el aceite. Si echas primero el aceite, los alimentos no cogerán el sabor de la sal y el vinagre.

Escucha el monólogo de Herrera de las 8 de la mañana.