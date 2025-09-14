Patinaje sobre ruedas y coraje: así ganó Lucas Yáñez su oro europeo

Lucas Yáñez, de solo 21 años, se ha coronado campeón absoluto de Europa Senior en patinaje artístico sobre ruedas tras una actuación impecable en Trieste, Italia. Cada salto y giro sobre la pista reflejó meses de entrenamiento intenso, sacrificio y una pasión que va mucho más allá del deporte: para él, el patinaje es arte, vida... entrega.

El camino de Lucas no ha sido fácil. Desde que con apenas dos años se calzó los patines junto a su hermana Gabriela, el joven gallego ha convertido cada caída en un aprendizaje y cada dificultad en fuerza. Su trayectoria incluye títulos como campeón del Mundo Junior en 2021 y 2022, subcampeón de la Copa del Mundo en su debut senior y ahora el oro europeo que corona su carrera.

Pero detrás de la medalla, hay también una historia de superación personal. La pérdida de su madre Concepción Pérez este mismo año marcó uno de los momentos más duros de su vida. Por eso esta victoria tiene un significado especial: Lucas se la dedica a ella, a “Koki”, como la llamaba con cariño.

En palabras de Lucas, esta disciplina le ha enseñado valores que trascienden la pista: “Disciplina, esfuerzo y dedicación son claves para alcanzar cualquier meta, tanto en el deporte como en la vida”.

Su hermana Gabriela, que también fue patinadora, destacó la emoción de seguir de cerca cada actuación: “Ves todo el entrenamiento detrás de cada movimiento, y aunque me pongo nerviosa, siempre siento orgullo”.

El triunfo de Lucas Yáñez no solo refuerza su posición como una de las grandes promesas del patinaje artístico español, sino que también es un ejemplo de resiliencia y pasión.