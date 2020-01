Herrera: "Ante un problema cualquiera, la primera reacción del Gobierno no es explicar, es mentir"

Audio

¿Qué tal, criaturas? ¿Cómo estáis? ¿Bien, no? Son las 8 de la mañana, ya sé que es tarde, y es 29 de enero. El mes se acaba. Las temperaturas suben. Es un día con lluvias débiles en la vertiente atlántica, quizás el Alto Ebro, el oeste de Galicia, hombre, la meseta sur y en los Pirineos puede que también, alguna niebla suelta por ahí, pero el día, en fin, salvo en Baleares y en el suroeste, las temperatura suben. En Baleares y sureste tampoco estaban mal. O sea, ese es el panorama del día.

Y el panorama del día, miren, los medios de comunicación también tenemos nuestra culpa de las cosas. Aparece Quim Torra y dice que va a hacer una dilución institucional a las 12 del mediodía y ya estamos todos aquí revueltos y seguramente usted, ahora le pillo en un atasco, bueno, no, ya está en su puesto de trabajo, en su casa, yo qué sé, la cama del hospital, donde sea, y usted dirá, oiga, de verdad, Herrera, ¿usted cree que me importa mucho que Quim Torra vaya dar una declaración institucional? Es el relato de las cosas porque dicen "puede disolver o no el Parlamento catalán o puede expulsar a sus consejeros o...." Eso es profundamente aburrido pero tiene interés, déjenme que se lo diga, solo por una razón: por la influencia que puede tener en el Gobierno de España y en su estabilidad parlamentaria porque Sánchez sigue citado con él el 6 de febrero en esa mesa de diálogo que es el uno de los peajes para la investidura de Sánchez.

Ayer Junqueras y otros presos acudieron al Parlamento de Cataluña para declarar en la Comisión del 155. Y alllí, bueno, si alguien se tomó el trabajo de escuchar las intervenciones comprobará que el arrepentimiento, la voluntad de diálogo, todo eso no figura por ninguna parte.

Con toda la chulería del mundo Junqueras decía que está dispuesto a repetirlo. Y aquí, hombre, mientras el Estado usté armado por el derecho, pues el guapo que lo intente ya sabe dónde va a acabar. Y lo que cuesta sacarte de la cárcel a pesar de que seas el gobierno que quiere cambiar, incluso, el Código Penal para ver si así te saca a lo largo de este año. El día que desvistan al Estado entonces ya será otra cosa.

Miren, y hay una cosa muy curiosa a cuenta del salario mínimo interprofesional. Y el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, que podría haber dicho ayer aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Según los cálculos de Fernández Vara, la subida del salario mínimo interprofesional ha costado a Extremadura 8.000 empleos en el sector agrario que o bien han desaparecido o bien se han camuflado en la economía sumergida porque, al final, la realidad es tozuda y se resiste a doblegarse ante los discursos por bonitos que sean los discursos y no basta con tener buenas intenciones, hay que saber ponerlas en práctica.

Todos aquellos que advirtieron sobre las consecuencias que podría acarrear la subida del salario mínimo interprofesional no eran cenizos, antisociales ni malas personas. No, sabían que esa subida, hombre, claro que tendría consecuencias. Y, además, hombre, no tiene consecuencias en los que tienen la titulación de ESADE o ICADE o IE, tiene consecuencias en los que tienen menos calificación y en los jóvenes que buscan su primer trabajo y ahora Vara se lament. Bueno, se lamenta ahora porque cuando subió el salario mínimo interprofesional declaró esto a COPE.

Ya, ya, pues ahora parece que no. Ahora está diciendo que tiene que hablar con la ministra de Trabajo, que esto que está pasando aquí, que estas cosas hay que, bueno, pero decía más cosas hace cinco días. Pues ya has visto el impacto.

Y luego, el bochinche este de Ábalos, el avión y lo que no es el avión. Sigue escondido Ábalos y la factoría Redondo ha insistido en la versión heroica de lo ocurrido. "Ábalos evitó la deportación de la vicepresidencia venezolana que hubiera causado una crisis entre Europa y Venezuela".

Bueno, pues esta versión es tan falsa como todas las anteriores. Lo que ha evitado la deportación es el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones como miembro de la Unión Europera porque el avión ni si quiera tenía que haber aterrizado. Pero miren, al final de todo este bochinche, como dice Ábalos, quédense con un solo elemento, que es el importante, que es la deliberada voluntad de mentir a los españoles desde el primer momento, falta de respeto a la verdad y a los ciudadanos porque ante un problema cualquiera, la primera reacción del gobierno no es explicar, es mentir, y nos merecemos un gobierno que no nos mienta.

Otras cosas, Sevilla, Jordi Sevilla, se ha despedido. Hoy sabemos más detalles de las razones de su marcha. La vicepresidenta cuarta pretendía manejar la empresa a golpe de teléfono haciendo y deshaciendo hasta en la agenda de los consejos de la compañía. Otro ejemplo de la manera de conducirse del gobierno, de este gobierno que, por cierto, más que un gobierno parece ya un atasco. No es que vaya esto a acondicionar seriamente el déficit, pero, hombre, esto es un problema de ejemplaridad.

Altos cargos en la Presidencia del Gobierno con Rajoy, 14. Ahora, con Sánchez, 22. Con Sánche I existía el Ministerio de Universidades y Ciencia, ahora con Sánchez II separa los dos ministerios, pero como hay que coaligarlos se crea una comisión para que los coordine. Más gente metida en medio y más gente colocada: cargos, cargitos, caguetes.

Y una cosa interesante además de la EPA, además de otras cuestiones a las que hoy deberíamos dedicar unos minutos. Hoy comienza el juicio a Ausbanc. ¿Qué era Ausbanc? Una trama que supuestamente se dedicaba a defender a los consumidores de banca, a los usuarios de la banca, cuando, en realidad, a lo que se dedicaba era a extorsionar a la banca. Durante muchos años se presentaron como los campeones de la transparencia de los bancos y lamentablementepara los medios de comunicación, que también nos equivocamos, gozaron de una atención mediática enorme. Llamaban, te pasaban una nota, denunciaban a un banco por algo así... Lo que estaban era extorsionando, es decir, creo una revista, Banco Plim, o te anuncias en mi revista al precio que yo te diga o, bueno, es que mañana empiezo a movilizar en todos los lugares que pueda campañas contra ti. Supieron convertir la atención mediática y judicial en un mecanismo de extorsión y eso es lo que se juzga hoy.