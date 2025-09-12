Le da un infarto en medio de un restaurante de Noja y lo que encuentran fuera consigue salvarle la vida: en cuestión de minutos

Ahora que estamos en una fase de “entretiempo” hasta que llega el otoño y sacamos, poco a poco, nuestra ropa de invierno, aprovechamos los últimos coletazos del verano de la mejor manera posible.

Puede que lo hagas con una escapada de última hora, una de esas en las que todavía se pueda usar la manga corta y la ropa más ligera, o que lo hagas disfrutando en tu ciudad de planes en los que todavía se siente el verano.

Planes como ir a alguna piscina cercana, dar un paseo al aire libre sin necesidad de abrigo, o frecuentar la terraza de un bar mientras no haga frío. Este último plan, por qué no decirlo, es de los preferidos por todos nosotros, y lo aprovechamos hasta que está bien entrado el invierno.

Es en las terrazas donde se cuecen los próximos planes, donde te echas unas risas con tus amigos o familiares, y donde surgen nuevas oportunidades. Sea como sea, aunque las experiencias son casi siempre positivas, a veces no lo es siempre.

Esto pasó en un restaurante en Noja, Cantabria. De sobra sabes que es un destino de playa y que suele ser muy frecuentado, por lo que los bares y restaurantes están a rebosar.

Fue en un restaurante de allí donde hubo un incidente: a un cliente sufrió un infarto. Había que actuar rápido y, al salir a la calle, se encontró la solución.

Salvaron la vida en cuestión de minutos

Los minutos posteriores a un infarto hay que actuar con rapidez porque solo así se conseguirá salvar la vida. Afortunadamente, hay muchas formaciones para que, si te encuentras con un caso así, consigas reanimar a la otra persona.

Pero, ¿todos saben hacerlo? Lo cierto es que no, y es algo de lo que no deberíamos sentirnos orgullosos. En este caso, hubo algo que salvó la vida de este comensal, y fue nadie más salir a la calle.

Un coche de policía local patrullaba por la zona cuando otra cliente salió en busca de ayuda a la calle. En ese momento, al toparse con la policía, profirió un grito de ayuda que la policía se apresuro a atender.

Imagen de una patrulla de la Policía Local de Santander.

Por protocolo, deben llevar un desfibrilador en el coche, lo que salvó la vida del cliente al que le estaba dando un infarto. Juan Ignacio Pacheco es el protagonista de esta historia, y quien salvó la vida del cliente, como contaba en COPE.

“En este momento salimos y observamos que hay una persona tumbada en el suelo sin respirar y con síntomas de que le ha dado un infarto y en ese mismo momento sale una cliente diciendo que sí que le acaba de dar un infarto. Entonces iniciamos el procedimiento” decía este policía.

“En cada vehículo policial llevamos un desfibrilador semiautomático, así como una mochila con primeros auxilios en cada vehículo. Y luego así también te digo que en los edificios municipales de Noja, ayuntamiento, polideportivos, todo lo que son edificios municipales tienen su desfibrilador todos. Y en las avenidas principales del pueblo también lo tenemos”.

Un protocolo que salva vidas

Como contaba Juan Ignacio Pacheco, por protocolo deben llevar estos aparatos y saber realizar una reanimación RCP. “En ese momento, junto con mi oficial nos coordinamos los dos junto a la chica que estaba con nosotros y nos ponemos a hacer la maniobra” comenzaba contando.

Desfibrilador

“El compañero, evidentemente, llama al 112 para que en estos casos mande también una UVI móvil junto con el médico, claro, porque no sabemos si va a salir, si vamos a poder sacarle o no. Entonces, nos ponemos a colocarle el desfibrilador y empezamos a hacerle la RCP, porque además este aparato lo que tiene es que te va indicando cuándo le tienes que dar las descargas y cuándo no” especificaba.

Gracias a este protocolo se pueden salvar vidas en cuestión de minutos. Como él mismo decía, lo importante es la inmediatez. “