El feo gesto de Pedro Almodóvar que Andrés Pajares no ha olvidado

El director de cine manchego Pedro Almodóvar está de plena actualidad después de convertirse en el gran triunfador de los premios Goya celebrados este pasado sábado en el Pabellón Martín Carpena de Málaga. Su película 'Dolor y Gloria', en gran parte autobiográfica, se llevó 7 premios Goya, entre ellos los de mejor película, mejor director, para el propio Almodóvar y mejor actor protagonista, que fue a parar a Antonio Banderas.

Pero Almodóvar no siempre ha sido la estrella que es ahora, y en sus comienzos, en los años 80, el cine español tenía otras caras tan visibles y reconocibles como la del director manchego o más, entre ellas la del actor Andrés Pajares.

Vídeo

El feo detalle de Almodóvar con Andrés Pajares que el actor no olvida

El actor Andrés Pajares, junto a su inseparable Fernando Esteso, ha sido entrevistado por el programa de Canal Sur 'Un Año de tu vida', y allí contó una anécdota sobre un mal gesto que tuvo con él Pedro Almodóvar y que aún no ha olvidado.

Según ha explicado el actor, Almodóvar: "Me ofreció un trabajo y quedamos en casa y quedamos para firmar para 'Tacones lejanos', nos despedimos en la puerta de mi casa y no volvió a llamarme nunca más. Y a mí me parece que es un genio, que dirige muy bien, pero que es un maleducado". Estas son las duras palabras que ha dedicado Andrés Pajares al director manchego, ya que no olvida el feo detalle que tuvo Almodóvar al ofrecerle un trabajo que nunca le dio y ni siquiera llamarle para avisar de que al final no podía llevarse a cabo ese proyecto.