La contundente respuesta de Pérez-Reverte a un usuario que insulta a su madre: “En cambio la suya...”

Twitter es un lugar extraño. Tan pronto alguien te insulta como te alaba y hasta los temas más inesperados se pueden acabar convirtiendo en tendencia. Si hay alguien que sabe moverse entre tan agitadas aguas, es el escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte. El murciano no duda en contestar a quienes le contestan con exabruptos o tan solo le lanzan preguntas.

“Me cago en la madre que te parió”

En esta tesitura, tras un artículo escrito por Reverte en el XLSemanal, un usuario decidió soltar un improperio contra el académico. En concreto, el usuario @7Latigonegro, cuyo alias es 'el gallo giro' quiso dedicarle un sencillo, contundente (y algo deslenguado): “Me cago en la madre que te parió”.

Me cago en la madre que te parió — el gallo giro (@7Latigonegro) October 21, 2019

Antes tal afrenta, Reverte no dudó en lanzarse a contestar al tuitero, cuyo anonimato no le libró de recibir una firme contestación del escritor. Si este hablaba de su madre, Pérez-Reverte no se quedaba atrás y cargaba replicando: “La suya, sin embargo, hace los desayunos con un café estupendo”.

La suya, sin embargo, hace los desayunos con un café estupendo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 21, 2019

El artículo en cuestión, que había desatado le crítica y posterior respuesta irónica, llevaba por título 'La maldita cola de cigala'. En este hablaba de cosas tan cotidianas como el comer: “La verdad es que no soy gran aficionado a la comida, pero me gusta despacharla a solas: hacerme un plato de pasta en casa, o una tortilla francesa, o lo que sea, y comerlo sin protocolos mientras echo un vistazo al Hola o a los periódicos del día. Sin estar pendiente de nadie. Y eso incluye los restaurantes: sentarte a una mesa tranquila, abrir un libro y comer a tu aire mientras lees El diamante de Moonfleet, por ejemplo. O El prisionero de Zenda, que se acaba de reeditar en una edición estupenda. Incluso, si el sitio y la clientela son adecuados, pedir un aguamanil con una rodaja de limón dentro y unas chuletillas de cordero levemente churruscadas y zampártelas cogiéndolas con los dedos, como debe ser, para disfrutarlas de verdad. Sin protocolos y sin darle conversación a nadie. Comer sin Dios ni amo”.

A pesar de todo, desconocemos qué motivó al tuitero a lanzar semejante improperio contra la madre del escritor, el que no dudó en responder como solo Reverte sabe hacer. Estas han sido alunas de las respuestas que los usuarios han realizado al encontronazo.

