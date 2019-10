Así define Pérez-Reverte al ministro Grande-Marlaska en un solo tuit

Más 600 heridos ha habido en poco más de una semana en Cataluña por los disturbios. De ellos, casi 300 han sido agentes de los distintos cuerpos de la policía. A ellos les ha querido dedicar Pérez-Reverte unas palabras muy sinceras, pero directas hacia su ministro de Interior.

Hay agentes hospitalizados recuperándose aún de las heridas. Este viernes conocíamos que hasta el mismo Hospital Sant Pau de Barcelona se han acercado cuatro compañeros de los mossos pertenecientes a la Brigada Móvil (BRIMO) para visitar a los heridos y regalarles bombones junto a camisetas del cuerpo.

Se trata de una visita a título personal por parte de los agentes que han querido animar a los hombres heridos de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Ante todo este conflicto catalán, el escritor Arturo Pérez-Reverte quiso mostrar su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo a través de sus redes sociales. En un tuit, en el que enviaba un claro mensaje al ministro de Interior en funciones, afirmaba que los policías que hacían frente a los radicales no tenían al ministro de Interior que “los merece”.

Toda una declaración de intenciones hacia Fernando Grande-Marlaska que fue criticado incluso por sindicatos policiales que se quejaban de falta de contundencia política ante los disturbios. “Nos sentimos inferiores, siempre en inferioridad y a duras penas podemos contener tanta agresividad”, lamentaban.

Este comentario iba acompañado en el tuit por una foto y por la frase ‘La delgada línea roja’, haciendo alusión a la película de 1998 en la que se narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la Batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial.

La delgada línea roja.

Con un ministro de Interior que no los merece. pic.twitter.com/ywrMqTIIn6 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 19, 2019

Un usuario se atrevió a contestar al escritor con palabras sobre la “delgada línea roja” que menciona Reverte: “Esa misma, la que cruzasteis al cargaros el Estatut de Catalunya”.

Esa misma, la que cruzasteis al cargaros el Estatut de Catalunya — Lluís De Cabanyes (@CabanyesDe) October 20, 2019

Este tuit incomodó al dramaturgo que le respondió con toda la ironía de mundo de una forma muy tajante: “Me lo cargué yo personalmente. Cada mañana, como el resto de espanyoles, me despierto pensando en cómo fastidiar y oprimir un poquito más a Catalunya; y esa mañana me dio por ahí. Por cargarme el Estatut. Pero agradezca usted que nunca me haya dado por cargarme a un idiota”.

Me lo cargué yo personalmente. Cada mañana, como el resto de espanyoles, me despierto pensando en cómo fastidiar y oprimir un poquito más a Catalunya; y esa mañana me dio por ahí. Por cargarme el Estatut. Pero agradezca usted que nunca me haya dado por cargarme a un idiota. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 20, 2019

Partidos y entidades soberanistas se vuelven a manifestar este sábado en Barcelona para expresar de nuevo su rechazo a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo en una marcha convocada por la ANC y Òmnium que busca ser la movilización más “masiva y transversal” contra las condenas.