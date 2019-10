La respuesta de Herrera a Évole por Franco que las redes han recuperado el día de la exhumación

Franco ya ha salido del Valle de los Caídos. Tras meses de promesas y aplazamientos, el gobierno en funciones de Sánchez ha ejecutado la sentencia del Supremo que le permitía proceder con la exhumación y sus restos mortales ya descansan en el cementerio de Mingorrubio. No ha estado exenta de polémica la operación y muchos han sido los comentarios que distintas personalidades han vertido. Una de las más críticas, sin duda, no ha sido realizada hoy. Hablamos de Carlos Herrera.

Herrera con Jordi Évole en Salvados

A principios de diciembre de 2018 Carlos Herrera, presentador de Herrera en COPE, intervenía en el programa de Jordi Évole, Salvados. Hablaron de muchos temas de actualidad como la novedad (por entonces) política de entonces que era Vox. Pero el momento que las redes han destacado hoy, día de la exhumación de Francisco Franco, ha sido otro.

En el programa, Évole le preguntaba a Herrera por la exhumación de Franco y Herrera le replicaba “¿crees que es absolutamente imprescindible para la convivencia, para plantear el futuro?”. Ante tal pregunta, Évole le contestaba con una frase de Manuel Vicent sobre la figura de Franco: “hay que exhumarlo del cerebro de los españoles”. Herrera se mostraba rápido y firma al apuntillar que “sobre todo de los de izquierdas”, decía entre risas tras tomar un trago de agua.

Las redes han querido recordar hoy este momento y han reaccionado de muy diversas formas:

—Évole: “A Franco había que exhumarlo del cerebro de los españoles”.

—Herrera: “Sobre todo de los de izquierdas”.#ExhumacionFranco#UnboxingFranco pic.twitter.com/RfJ5yEKKe6 — patria_espana (@patria_espana) October 24, 2019

Herrera con un zascazo a la izquierda en todos los morros pic.twitter.com/kWNG6Hwtxw — Knockin On Heavens Door... ♒������ ... ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@jose_miguel66) October 24, 2019

Dicen que a Évole todavía le pita el cerebro. Él se quedó perplejo, pero los cámaras también, pues el plano de quedó con el cogote del escardacebollas. Resulta que si hay que trepanar, pero a los de izquierdas. — David Sedano (@Davidtxinsedano) October 24, 2019

Bravo Herrera!!!!!!! ������ — Moma (@carmenvaldess) October 24, 2019

Claro, si es su única baza electoral. Para lo demás, son unos completos inútiles q solo saben vaciar las arcas y dejar un país en ruinas ! — Sol Meseguer (@mesol101) October 24, 2019

El mensaje de Herrera sobre Vox

Carlos Herrera intervino también para analizar el resultado de las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox con 12 escaños. En dicho espacio, el comunicador no dudó en sorprenderse por el resultado de la formación de Santiago Abascal: “Me dicen hace dos meses que iba a sacar un escaño y hubiera dicho que era una exageración. Nadie lo vio venir”. Además, ve positivo el cambio político en Andalucía tras casi 40 años de hegemonía socialista y que el votante de Vox es un votante bastante consciente de lo que ha votado. “No sé si se ha leído el programa, pero sabe qué objetivos persiguen”, dijo.

Vídeo

Tras la emisión del programa, líder de audiencia este domingo, los oyentes de COPE han querido conocer los detalles de dicha entrevista. "La que has liado con el bueno de Évole diciendo que votas al partido comunista", ha dicho el defensor del oyente, Antonio Naranjo, después de que Herrera dijera ayer con su guasa habitual que votó al Partido Comunista del Pueblo Andaluz porque "son enternecedores”. "Es una escisión del partido comunista del pueblo español. Que es mucho más de izquierdas que el partido comunista. Yo cuando me pongo a votar me pongo a votar", ha dicho entre bromas.

Sobre el programa, Herrera ha señalado que se lo pasó muy bien con Évole. "Él y yo tenemos notables diferencias de criterio, pero eso no es óbice para que nos llevemos muy bien. Vino a Sevilla, echamos un rato muy bueno e hicimos un programa sobre las elecciones en Andalucía y Vox bastante moderado. Ha sido el programa más visto de toda la semana. Enhorabuena a LaSexta, a Évole y yo estoy muy contento".

El comunicador también ha explicado el porqué de su intervención en 'LaSexta'. "Los muy cafeteros no entienden por qué yo voy a LaSexta. No sólo voy a ir a LaSexta, también voy a ir a TV3. Que es lo más. Hay que ir a todas las partes con normalidad", ha concluido.