La contundente lección de Pérez-Reverte de la que Torra y Puigdemont pueden tomar nota

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a sorprender a sus seguidores sentando cátedra y explicando a todo el que quiera oírlo cuál es la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo. Una lección que bien podrían aprender políticos como el fugado Carles Puigdemont y el president de la Generalitat, Quim Torra.

Las palabras, publicadas en su cuenta de Twitter, han sido muy compartidas por sus seguidores.

"El patriotismo (amor a la patria)", asegura Pérez-Reverte, "no es malo cuando se basa en sentimientos nobles, solidarios y no agresivos. El nacionalismo es un patriotismo exacerbado que fue fácilmente manipulable a lo largo de la Historia. Podríamos considerarlo una patología peligrosa del patriotismo".

Algunos de sus seguidores han respondido al escritor haciendo sus propias aportaciones al tema del patriotismo y el nacionalismo.

“El factor “anti” es una de las diferencias principales que existen entre el patriotismo y el nacionalismo. El primero puede existir por sí mismo y el segundo necesita de un enemigo, y si no lo tiene, lo fabrica” IMPEROFOBIA Y LEYENDA NEGRA, de María Elvira Roca Barea

El nacionalismo siempre va en contra d alguien. El patriotismo no. El nacionalista impone su ideología. El patriota no. O lo eres o no lo eres. El nacionalismo ha causado millones d muertes, el patriotismo, ninguna.

ElPatriotaNoSeñalaAlOtro. ElNacionalistaLoHaceHasta expulsarte