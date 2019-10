La surrealista propuesta de Iglesias a Sánchez sobre el indulto que el propio Junqueras rechaza

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este martes en que el Gobierno debería valorar el indulto de los líderes del procés independetista "en aras de la convivencia" y la concordia, y ha añadido que es indiferente que el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras no lo quiera porque es una facultad del Gobierno.

"Precisamente porque no lo quiere, eso debería hacer reflexionar sobre cuál es el interés general", ha apuntado Iglesias en una entrevista en LaSexta, en la que además ha indicado que por esas razones el Gobierno puede hacer uso de esta prerrogativa que a la vez está tasada por informes de los jueces e instituciones penitenciarias.

Así, el líder morado ha explicado que el hecho de que Junqueras haya subrayado este martes que no quiere el indulto no tiene que importar al Gobierno a la hora de tomar una decisión de ese estilo, y de hecho, ha apuntado que esto tiene que hacer reflexionar al Ejecutivo sobre qué es lo que más interesa a España.

"El indulto no tiene que ver con el deseo del preso, es una facultad del Gobierno que responde al interés general. Quizá interesa que Junqueras esté libre aunque no quiera", ha explicado el candidato a la Presidencia por Unidas Podemos.

En este punto, Iglesias ha recordado que la situación de todos los presos del procés no es idéntica, y ha aseverado que el caso de Jordi Cuixart y Jordí Sànchez, a los que califica de "pacifistas", es "grave". En todo caso, opina que el Ejecutivo no debe renunciar a sus prerrogativas, le interese o no hacer uso de ellas.

En cambio, Iglesias, a preguntas del público del programa de 'El Objetivo', ha señalado que la amnistía en este caso "no es viable" dado que ésta es el resultado de un acuerdo político entre los amnistiados y el Estado, y eso "es difícil que ocurra". Por eso, ha vuelto a explicar que el indulto sí es viable y que el Gobierno puede estudiarlo "en aras de la convivencia". "Se ha hecho con muchos corruptos, sería positivo para el bien general. Ayudaría a la concordia y a la convivencia", ha insistido.

Pregunta: "¿Apoyaría una amnistía para liberar a los políticos que están presos?"



.@Pablo_Iglesias_: "Creo que la amnistía no es viable en este caso porque tendría que ser producto de un acuerdo político entre el Gobierno y los amnistiados"#ObjetivoIglesias pic.twitter.com/NqHrgL4X6x — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) October 22, 2019

Pregunta: "¿Cómo es que ustedes no están con la mayoría de los catalanes, que no quieren la independencia?"



.@Pablo_Iglesias_: "Si hay un 46% o un 47% que cree que Cataluña debe ser un Estado independiente es un problema político"#ObjetivoIglesias pic.twitter.com/stwbBfCYxq — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) October 22, 2019

LEAL SI HUBIERA ESTADO EN EL GOBIERNO

Sobre como habría influido su posición respecto a la solución del problema catalán en caso de que hubiera estado en el Consejo de Ministros, Iglesias ha asegurado que la línea del Ejecutivo habría sido más garantista y dialogante, y que tras la discusión en el seno del Consejo, habrían respetado lo que se decidiera en dicho órgano.

"Si yo formo parte del Consejo de Ministros debo ser leal", ha apuntado, para luego añadir que en caso de que su opinión defiriera de la del presidente, entonces debería callarse. En cambio, ha añadido que aunque hubiera ministros de Podemos, si él no está en ese Gobierno, podría expresar lo que pensara sin ningún problema.

.@Pablo_Iglesias_: "No me presentaría a las elecciones si estuviera dispuesto a aceptar un veto. Eso fue una situación excepcional que no se volverá a repetir"#ObjetivoIglesias pic.twitter.com/kBthACTV6R — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) October 22, 2019

En todo caso, el líder morado ha señalado que ahora la solución al problema catalán pasa por crear una mesa de diálogo en la que no haya líneas rojas, en la que todas las opciones puedan expresarse, y a partir de ahí, trazar una hoja de ruta. Para eso, ha añadido que lo que debe ocurrir primero es que los presidentes, tanto del Gobierno como de la Generalitat, deben hablar.

Durante la entrevista, Iglesias ha criticado la actitud del president Quim Torra, y ha afirmado que hay consenso incluso en el ámbito independentista en que debe dimitir porque "ha estado fatal". En este sentido, ha añadido que hasta sectores de Junts "no le tragan": "Es un secreto a voces que hay muchos incluso de su propio partido que no le quieren".

VETO EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

En relación a la declaración institucional de apoyo a la labor de la Policía en los disturbios de Cataluña, impulsada por el PP y que no ha prosperado porque Podemos y otras formaciones no la han apoyado, Iglesias ha explicado que no se han sumado porque querían plantear enmiendas para mejorarla.

En este sentido, ha recordado que tampoco la han apoyado partidos como Compromís o PNV, y que en todo caso desde la formación morada querían añadir el informe de Amnistía Internacional que habla de excesos policiales en las cargas. Además, ha señalado que esa declaración era una herramienta "electoralista del derecha".