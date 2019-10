Un radical independentista llama "fascistas" a sus padres en la tele y las redes responden así

Uno de los radicales independentistas violentos que han destrozado las calles de Barcelona en los últimos días fue entrevistado este fin de semana por la ETB, la televisión autónoma vasca. Sus palabras, que se pueden escuchar en el siguiente vídeo, han sido muy criticadas en las redes sociales.

“No todos somos violentos, hay mucha gente pacífica.



–¿Tus padres saben que sales cada noche?



[...]



+ Mis padres tienen una mentalidad de derechas, fascista, y también salgo a la calle para evitar que gente así siga infestando las calles”.



El pacífico. pic.twitter.com/T7uPWo1BVu — Joven Europeo (@JovenEuropeo) October 22, 2019

-Eres uno de los jóvenes que lleva seis noches manifestándose...¿De forma violenta o pacífica?

-Pacífica. No todos somos violentos, hay mucha gente pacífica y la violencia que se está ejerciendo es a causa de la represión policial y las actuaciones policiales. No es normal que la gente esté sentada pacífica en el suelo y que empiecen a cargar contra ellos. Es una dictadura en la cual no dejan decidir al pueblo sobre su futuro.

-¿Saben tus padres que sales cada noche en estas protestas?

-Mis padres saben que salgo cada noche y mis padres están del lado opuesto. Mis padres tienen una mentalidad de derechas, fascista y también salgo a la calle para evitar que gente así siga infestando las calles y hablando mal de Cataluña.

Muchos usuarios de redes sociales le han recriminado su actitud.

Curiosamente esa gente que infesta las calles es la que le da de comer y paga sus facturas y que si causa destrozos seguramente tendrán también que pagarlos. Mira, casi el reflejo de la Cataluña independentista y España. — Lonuestropacuando (@equiparando) October 22, 2019

Que pena que no se le vea la cara para que sus padres vean el demonio que tienen de hijo.

Pero claro, si se le ve la cara ya el niño de papa facha se queda sin paguita. — Sapientiae 3.0 �� (@_Sapientiae) October 22, 2019

Tengo un hijo así y me pego un tiro. — Trajanillo (@Trajanillo1) October 22, 2019

Si este es mi hijo le ahorro la vuelta a casa es que le llevo la maleta a la manifestación y le quitó el móvil fascista que le he comprado y que se busque la vida ahora eso si antes de irme le doy unos cuantos latigazos fachas con la goma del butano — Cande �������� (@CandelaHerrat) October 22, 2019

Si es hijo mío y mayor de edad, iba a aprender el chaval por la vía rápida aquello de que uno es dueño de sus silencios pero esclavo de sus palabras. Se encuentra la maleta en la puerta y la línea de móvil dada de baja. Apáñese vd. sin los fascistas. — Borja Flores (@BorjaFlores81) October 22, 2019

600 personas han resultado heridas en las revueltas violentas en Cataluña, entre ellas un policía nacional que se encuentra muy grave y otras seis personas graves. De los 600 heridos, 289 son agentes de policía, 154 de ellos mossos y 134 policías nacionales y un guarda urbano.

Además, 199 personas han sido detenidas, de las cuales 30 han ingresado en prisión. 92 de ellos en Barcelona, 27 en Girona, 37 en Tarragona y 43 en Lleida.