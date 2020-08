El chiste de Rufián sobre Juan Carlos I que se le vuelve en contra: "La república catalana..."

La decisión del rey emérito Juan Carlos I de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, viene generando desde que se conoció la noticia en la tarde de esta pesado lunes numerosos comentarios por parte de los distintos grupos políticos de nuestro país y de sus principales representantes.

Muchos de ellos, en concreto los de izquierdas, los independentistas y los nacionalistas, no han dejado pasar la oportunidad para, además de criticar la decisión del Juan Carlos, atacar con fuerza a la Monarquía como institución, en su intento por debilitar la unidad de España e imponer la República.

Rufián intenta hacer un chiste sobre Juan Carlos I

Uno de los que no ha dudado en criticar al rey emérito por esta decisión, es el portavoz parlamentario de ERC, el independentista Gabriel Rufián quien, haciendo gala de ese particular humor negro que le caracteriza, publicó un mensaje, nada más conocer la noticia, en la que señalaba: “Tenía un chiste sobre las corruptelas de Juan Carlos pero se me ha escapado”.

Tenía un chiste sobre las corruptelas de Juan Carlos pero se me ha escapado. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 3, 2020

El chiste de Rufián se le vuelve en contra

Una ‘gracieta’, la de Rufián que ha recibido un tremendo ‘zasca’ de un tuitero, quien le ha contestado que “yo no sé ninguna broma sobre la república catalana, me la tendré que inventar”, recordando así las veces que desde ERC y el propio Rufián se han referido a Cataluña como una República y un país independiente.

Pero esta no es la única publicación de Rufián contra el rey Juan Carlos, pues en otra, muy sibilinamente, desliza que no ha abandonado España sino que ha huido.

Y, como no, también ha tenido ocasión para atacar al actual monarca español, el rey Felipe VI, al señalar que “Quienes te mintieron con Irak, con el Prestige, con Gallardón el progre y Aguirre la maja, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con C's y Rivera, con los CDR, con el 1O, con el 23F y con Juan Carlos...te están diciendo ahora la verdad con Felipe”.

Quienes te mintieron con Irak, con el Prestige, con Gallardón el progre y Aguirre la maja, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con C's y Rivera, con los CDR, con el 1O, con el 23F y con Juan Carlos...te están diciendo ahora la verdad con Felipe. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 4, 2020

Comentarios y formas de actuar que, como estamos viendo desde que se conoció la noticia de Juan Carlos I y su decisión de trasladarse a vivir fuera de España, son prácticamente calcadas entre los partidos políticos contrarios a la Monarquía, entre ellos Podemos, JxCat y ERC. En el caso de Rufián no resultan tampoco extrañas, pues siempre ha mostrado su total rechazo a la Monarquía española quizas, como muchos recuerdan, por suponer un importante nexo de unión de nuestro país.

