Podemos e IU cargan contra la Monarquía tras anunciar Juan Carlos I su salida del país

Es la noticia del día y, seguramente, una de las noticias del año. La "meditada decisión" del rey emérito Juan Carlos I de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.

Una decisión que ya ha sido comunicada al Rey Felipe VI y que desde que se ha hecho pública por parte del Palacio de la Zarzuela, no ha dejado de provocar reacciones en todos los sectores de nuestra sociedad y en todos los sentidos.

Podemos e IU cargan contra la Monarquía

Especialmente duros están siendo tanto las palabras como los ataques que se están produciendo desde la izquierda española, fundamentalmente desde Podemos, el partido que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, y en Izquierda Unida, formación integrada en Podemos, y cuyo coordinador general es el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón. En ambas formaciones, no sólo critican la decisión de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera del territorio español, sino que aprovechan la coyuntura que se ha producido para, de paso, ir contra la institución de la Monarquía y contra el actual Rey Felipe VI.

Así, desde IU se ha asegurado, a través de un tuit en su cuenta oficial, que “siguiendo con la tradición familiar, Juan Carlos de Borbón abandona el país y pretende hacer "Borbón y cuenta nueva"...”. La formación de izquierdas espera “que la Justicia actúe con diligencia y el Tribunal Supremo estudie pronto y a fondo la #QuerellaBorbón que presentamos en diciembre”.

"Lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona", son las palabras que ha pronunciado al respecto el líder de IU, Alberto Garzón, a través de la red social Twitter, siguiendo su discurso desde que se conoció este asunto, en el que intenta meter al resto de miembros de la Casa Real, empezando por el actual monarca de España.

También el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez, ha criticado duramente la decisión de Juan Carlos I, asegurando que “piensan que pueden robar y expoliar para luego arreglarlo con un “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir””, al tiempo que ha pedido que “el hijo, que abdique YA”.

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Sofía Castañon, por su parte, ha señalado, irónicamente que “tenía un chiste sobre los asuntos turbios de Juan Carlos I, pero se me fue”.

El también diputado de Podemos en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que Juan Carlos I "no se va. Huye. Para no dar explicaciones. Para no esclarecer la verdad. Sin devolver el dinero que es de los españoles. Y nos deja a Felipe VI. Que tiene la obligación de dar la cara y explicarse", al tiempo que ha pedido "#RepúblicaYa".

Curiosamente, la de Castañón, es la misma gracieta, casi calcada, que ha buscado hacer el portavoz independentista de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha señalado que “tenía un chiste sobre las corruptelas de Juan Carlos pero se me ha escapado”.

Mientras el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) ha lamentado que “desafortunadamente, no huye como su abuelo en 1931”, recordando la figura de Alfonso XIII, quien tuvo que abandonar España tras la llegada de la Segunda República a nuestro país. Los comunistas piden además “seguir extremando la higiene” y califican tanto a Rey Emérito como al actual Rey de España como “parásitos”.

Del mismo modo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el independentista Quim Torra, ha aprovechado la oportunidad para intentar comparar esta decisión de Juan Carlos I con la que adoptó en su día Alfonso XIII.

Otros de los que ha calificado como “escandaloso” la decisión del rey emérito ha sido Íñigo Errejón, actual líder de Más País y quien fuera uno de los fundadores, junto a Iglesias de Podemos. Errejón ha asegurado que “el rey emérito huye de España sin rendir cuentas”, al tiempo que espera que ”al menos que devuelva el dinero, que buena falta le hace a nuestro país”.

