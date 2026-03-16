Xavi Abat, abogado: "Si firmaste una hipoteca este año, hablamos de mucho dinero, en nuestro despacho nos hemos hartado a reclamar y ganar"

El abogado Xavi Abat ha ganado notoriedad al desvelar una práctica bancaria abusiva que afecta a miles de personas que firmaron su hipoteca antes de 2019. A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, Abat asegura que "estamos hablando de muchísimo dinero" recuperable. Esta advertencia cobra especial relevancia en un contexto marcado por la constante fluctuación de las hipotecas y el Euríbor.

El letrado se refiere a una operativa muy extendida antes de la entrada en vigor de la ley hipotecaria en junio del 2019. Según explica, era una "práctica habitual" que las entidades bancarias impusieran la contratación de un seguro de vida vinculado obligatoriamente al préstamo hipotecario, una condición que ahora se ha demostrado ilegal y reclamable.

Estamos hablando de muchísimo dinero"

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Dos prácticas bancarias declaradas ilegales

Xavi Abat detalla dos modalidades principales de esta imposición. Por una parte, los bancos "te obligaban, te decían qué seguro de vida tenías que contratar, no te dejaban escoger otro". Esta falta de libertad para elegir aseguradora es una de las claves que convierten la cláusula en abusiva y, por tanto, nula.

La segunda práctica, que el abogado califica como "peor", consistía en financiar el seguro de vida mediante un pago de prima única. Los bancos incrementaban el capital del préstamo en "20.000 o hasta 30.000 € más para cubrir durante la vida de todo el préstamo el seguro de vida". Este importe, que el cliente adelantaba de golpe, elevaba considerablemente la carga financiera de la hipoteca, ya que "aumentaba el porcentaje de amortización de costes y de intereses".

Te financiaban de golpe, lo cual aumentaba el porcentaje de amortización de costes y de intereses"

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Cómo reclamar el dinero

La buena noticia para los afectados es que estos importes se pueden recuperar. El despacho de Abat se ha especializado en estas reclamaciones y afirma con rotundidad: "en nuestro despacho nos hemos hecho un hartón de reclamar y de ganar". Asegura que, en la mayoría de los casos, ni siquiera es necesario llegar a juicio para que los bancos devuelvan el dinero.

Según el abogado, las entidades financieras "ya nos conocen y con una llamada, un burofax, ya nos pagan". Para aquellos que sospechen que pueden estar en esta situación, Abat ofrece una vía sencilla para verificarlo. Los interesados pueden acceder al enlace de su perfil y dirigirse al apartado de cláusulas abusivas para que su equipo analice sin compromiso tanto esta como otras posibles irregularidades en su contrato hipotecario.