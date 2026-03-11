"Para una hipoteca media de 175.000 euros, la revisión anual reflejaría una subida de unos 200 más al año si la subida del Euribor se traslada a la media mensual"

La tensión en Oriente Medio ya se está colando en el bolsillo de millones de familias a través de la gasolina, la luz o el gas, y ahora también de la hipoteca. En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Victoria Ballesteros ha explicado cómo el euríbor, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, experimentó este martes la mayor subida desde 2008, hasta situarse por encima del 2,5 %, un escenario que genera inquietud entre quienes tienen una revisión a la vista.

El indicador siempre va un paso por delante y anticipa la subida de la inflación. De hecho, los expertos del sector vaticinan que podría llegar al 3 % de cara al verano, lo que obligaría al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés para controlar los precios. Esta presión alcista sobre las hipotecas puede hacer que sean un poco más caras en los próximos meses.

Incertidumbre por la guerra

La duración del conflicto en Oriente Medio será clave para el comportamiento del indicador. Así lo señala Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF Universidad: "Va a depender mucho de lo que pase con la guerra en Irán. Si la guerra dura poco, igual el euríbor vuelve a la normalidad de antes de finales de febrero, y volvemos a a niveles más bajos".

Sin embargo, Carbó advierte que si el conflicto se alarga, "probablemente podamos tener un período de subidas en el euríbor". El experto confía en que el índice no vaya "mucho más allá del 2,5 %". A pesar de que pagar la hipoteca sigue siendo más barato que alquilar, la situación preocupa a muchas familias.

La primera subida en dos años

Si la reciente subida diaria del euríbor se consolida y acaba trasladándose a la media mensual, marzo podría cerrar en el entorno del 2,5 %. Este hecho provocaría que las hipotecas variables con revisión anual subieran por primera vez en 24 meses. Son muchos los clientes que, tras elegir una hipoteca variable, ahora se encuentran con subidas en la cuota.

La repercusión de este incremento ya se puede cuantificar. Según los cálculos explicados en el programa, "para una hipoteca media de 175.000 euros, la revisión anual reflejaría una subida de unos 200 más al año".