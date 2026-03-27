El objeto de los años 70 por el que puedes ganar mucho dinero y es posible que tengas escondido en casa: un tesoro para los coleccionistas

Las videoconsolas son el entretenimiento doméstico de muchas personas, compitiendo desde los años 60 con la música y el cine. La historia de las videoconsolas fabricadas en nuestro país comenzaba en 1974, con la llegada de la Overkal, bautizada como la primera consola fabricada en España, por la compañía Inter Electrónica.

Mundialmente, la primera consola existente fue la Magnavox Odyssey fabricada en Hong Kong, lanzada por Ralph Baer en 1972, conocido como el padre de los videojuegos, un alemán que se vio forzado a afincarse en Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi. Desde la fecha de su creación, ya se han lanzado más de 80 versiones actualizadas en la industria de los videojuegos, mejoradas en cuanto a la calidad del sonido, la presencia de gráficos a color con buena definición y hasta la unificación de los mandos con la consola, característica común que compartían las primeras consolas comercializadas.

Hasta 500 euros por una videoconsola lanzada en 1977

MÁS OBJETOS PRECIADOS El objeto de los años 70 por el que puedes ganar mucho dinero y que es posible que tengas guardado en casa: buscado entre los coleccionistas

En los años 70, se lanzaba la videoconsola Regina, una consola emblemática anunciada en la plataforma de ventas web Ebay y cuyo valor actual parte de los 75 dólares. Y es que esta consola, con más de 48 años de antigüedad, fue una de las primeras consolas históricamente lanzadas y hoy en día en extinción, que forman parte de la historia de los videojuegos.

Lo que no hay duda es que su buen estado de conservación y la existencia de pocos ejemplares, hace que hoy en día se trate de una reliquia para los entusiastas de productos antiguos del entretenimiento, con alto valor en el mercado que se ve influido por su rareza y autenticidad.

La versión mejorada reliquia también para los coleccionistas

Otra consola de la misma marca, pero con características actualizadas, fue la consola Regina TV Colour Game T-338 C, lanzada también en el año 1977, que forma parte de la colección de las tres consolas que el mismo fabricante lanzó, con el nombre Regina TV aunque con actualizaciones respecto a la anterior.

Alamy Stock Photo Fotografía de archivo Video consola Retro

Esta consola, contaba con la cualidad diferenciadora de que podía funcionar a través de 6 pilas alojadas en el compartimento interno de la carcasa inferior, donde también aparecía de forma explícita el lugar de fabricación, "Hong Kong". Un elemento que la diferenciaba de la anterior consola publicitada en Todo Colección era la pegatina en la carcasa blanca, aunque después a color con la palabra "colour". Además, esta versión, contaba con los soportes de los controladores a la izquierda y a la derecha de la videoconsola.

El coleccionismo vive una nueva edad de oro y todo objeto es un tesoro en potencia

Este tipo de anuncios en internet demuestra que el universo del coleccionismo es inabarcable y, como afirma Jordi Goñi, secretario general de la federación de asociaciones de coleccionistas catalanes El Troc , "absolutamente todo es coleccionable".

En una entrevista en el programa "Herrera en COPE Cataluña", presentado por José Miguel Cruz, Goñi desgranó las claves de una afición que va mucho más allá de la simple acumulación de objetos. Desde los tradicionales cromos o canicas de la infancia hasta las colecciones más complejas y valiosas, esta pasión moviliza a miles de personas que encuentran en ella un valor sentimental, social e incluso económico. El punto de partida puede ser cualquier cosa: un objeto que gusta, un regalo o una pieza encontrada por azar, pero el resultado es siempre un mundo en expansión. Vuelve a escucharlo aquí.