El cuello de botella que ahoga al planeta: el cierre del estrecho de Ormuz pone en jaque la economía mundial

El planeta contiene la respiración ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, un enclave fundamental que ahora, con la guerra en Oriente Medio más activa que nunca, se ha convertido en el punto más crítico para la economía. Por este paso de apenas 40 kilómetros de ancho transita el 20 por 100 del crudo que consume el mundo. Para analizar la situación, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con Jaime Albors, abogado experto en derecho marítimo y colaborador del Instituto Marítimo Español, quien ha advertido del impacto inminente. El precio del barril ya roza los 109 dólares, acercándose a las cifras de 2023 con el estallido de la guerra de Ucrania, y la escalada de tensión, con ataques de Israel e Irán a infraestructuras energéticas, agrava la disrupción del transporte y la producción.

"Hay que liberar el estrecho de Ormuz", el G7 lo tiene claro El tema del día Escuchar

Alternativas insuficientes

Ante la pregunta de si existen vías alternativas para sacar el petróleo del Golfo Pérsico, el experto es tajante: "una alternativa equivalente no existe, porque si no, no estaríamos donde estamos". Según Albors, por esa franja de agua pasan 20 millones de barriles diarios. Aunque existen un par de oleoductos, sus capacidades son limitadas. Uno en Arabia Saudita puede mover unos 7 millones de barriles diarios hacia el Mar Rojo y otro más pequeño, entre Dubái y Fuyajira, apenas alcanza los 2 millones. "Esos oleoductos ya estaban en funcionamiento, no estaban esperando", aclara Albors, por lo que no pueden absorber el volumen bloqueado.

Es imposible quedarse al margen de una situación de este tipo"

Un efecto dominó global

Los efectos se sienten en todo el mundo y para todos. Aunque China es el gran importador de petróleo iraní y podría parecer el más afectado, su estrategia agrava el problema para el resto. Como explica el experto, "lo que va a hacer es acudir a los mercados alternativos a los que no acudía para suministrar y así copar sus necesidades". Esta acción, como se detalla en los análisis de 'La Linterna', implica "meterse a pelear en mercados donde no estaba y con eso incrementar el precio para todos". Lo mismo ocurre con el gas, donde los países del sudeste asiático ya buscan otros proveedores, elevando los costes a nivel global.

EFE Se observa un buque fondeando frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Para Europa, una de las consecuencias más directas se observa en los fertilizantes, cuyo comercio mundial depende en un 13% del paso por Ormuz. Al ser el gas su materia prima, el precio se dispara por un doble efecto: el encarecimiento del gas y la contracción de la oferta. Esto repercute directamente en la agricultura y la ganadería, y como advierte Albors, "ya sabemos lo que nos espera, lamentablemente, en la cesta de la compra".

Si esto no acaba rápido, los precios van a subir mucho para todos"

EFE Se observa un buque fondeando frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El coste de navegar en zona de conflicto

El sector del transporte marítimo está acostumbrado a lidiar con crisis geopolíticas, pero el riesgo actual ha disparado los costes de los seguros. Albors explica que existen seguros de guerra y huelga que cubren estas situaciones, pero no son una carta blanca. Las aseguradoras pueden suspender la cobertura con un preaviso de siete días. El sobrecoste es enorme: la prima para un superpetrolero ha pasado de ser el 0,25% de su valor a casi el 5%. Para un buque de 100 millones de dólares, esto supone un coste de 5 millones por trayecto. El bloqueo del estrecho de Ormuz se convierte así en una pieza clave del conflicto.

En este contexto, la clave, según el experto, es la duración de la crisis. "Hay un suministro de un porcentaje muy importante del crudo que estamos acostumbrados a consumir en el mundo que hoy por hoy está bloqueado", afirma. La conclusión es clara y preocupante: "Si esto no acaba rápido, pues vamos a vernos en una situación donde los precios van a subir mucho para todos, y con eso se contraerá, imagino, la economía". La esperanza de que el G7 presione para liberar el estrecho de Ormuz es ahora mismo una de las pocas vías para el optimismo.