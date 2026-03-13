Natalia García-Camacho, gasolinera: "Puedes ahorrarte un 15 por ciento de combustible si evitas frenazos y acelerones bruscos"

La pregunta de cuánto cuesta recorrer 100 km es una de las más repetidas entre los conductores, y su respuesta varía en función del coche, el motor y, sobre todo, el estilo de conducción. Natalia García-Camacho, de la empresa experta en carburantes Grupo García-Camacho, ha compartido a través de un vídeo en sus redes sociales varias claves para que cada viaje sea más rentable y se pueda maximizar la eficiencia del combustible.

La conducción suave, la clave del ahorro

El primer gran consejo se centra en el estilo de conducción. Según la experta, la clave es la suavidad, ya que, como ella misma afirma, "puedes ahorrarte hasta un 15% de combustible si evitas frenazos y acelerones bruscos". Esta práctica no solo reduce el gasto, sino que también contribuye a un menor desgaste de los componentes del vehículo, como los frenos y los neumáticos.

Puedes ahorrarte hasta un 15% de combustible si evitas frenazos y acelerones bruscos"

Europa Press Cartel de precios en una gasolinera, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Además, García-Camacho subraya la importancia de anticiparse a las condiciones del terreno. Recomienda tener 'vista antes de las pendientes o bajadas en las carreteras para controlar la velocidad' de forma progresiva, aprovechando la inercia del vehículo en lugar de recurrir a acciones repentinas que disparen el consumo de manera innecesaria.

La velocidad de crucero ideal

Otro factor determinante es la velocidad en carretera. La experta señala que el punto de menor consumo suele rondar 'entre los 110 km/h arriba abajo'. Mantener una velocidad estable en este rango, sin variaciones constantes, se traduce directamente en 'muchos más kilómetros de autonomía'. Esta eficiencia es fundamental en un contexto donde muchos conductores buscan constantemente gasolineras con precios baratos para aliviar el gasto que supone llenar el depósito.

Alamy Stock Photo Mujer joven llenando una garrafa amarilla con una manguera de gasolina al aire libre

¿Quién está detrás de los consejos?

Estos consejos provienen de la experiencia del Grupo García-Camacho, una empresa familiar española con sede en Don Benito, Badajoz, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético y de servicios en Extremadura. La empresa se ha convertido en un referente en la región gracias a su conocimiento del sector.

Dirigida por la familia García-Camacho, la compañía es distribuidora oficial de Repsol y su actividad principal es la distribución de gasóleos a domicilio y la gestión de estaciones de servicio. Sus consejos buscan desmitificar creencias populares, como la idea de que las gasolineras tienen los surtidores trucados, cuando en realidad todos pasan por controles exhaustivos. Su experiencia también les permite advertir sobre prácticas peligrosas, como el riesgo de llenar el depósito al máximo con altas temperaturas, que puede dañar el sistema de recuperación de vapores del vehículo.