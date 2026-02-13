Alfonso García, experto en motor: "Aunque las petroleras aseguran que la gasolina puede durar en el depósito de tu coche un año, lo mejor es que no se mantenga el mismo combustible más de tres a seis meses"

En el programa 'Poniendo las Calles', presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', ha resuelto una duda frecuente entre los conductores. La consulta, enviada por Alejandro, un oyente de Toledo, aborda una preocupación común para quienes utilizan poco su vehículo: ¿la gasolina pierde sus propiedades si el coche está parado mucho tiempo?

Alfonso García explica que, si bien la gasolina no caduca en el sentido estricto, sí pierde propiedades con el tiempo. Su recomendación es clara: "Aunque las petroleras aseguran que la gasolina puede durar en el depósito de tu coche un año, lo mejor es que no se mantenga el mismo combustible más de tres a seis meses". Esta advertencia es clave para evitar problemas mecánicos a largo plazo.

Alamy Stock Photo Pistolas de combustible en una gasolinera europea. Una mujer con un guante de plástico introduce una pistola verde de 95 E5 en el depósito.

¿La gasolina caduca o se degrada con el tiempo?

Técnicamente, tanto la gasolina como el diésel no caducan, pero sufren un proceso de degradación. Este fenómeno se debe a la oxidación de los hidrocarburos que los componen. Los carburantes que se comercializan deben cumplir con normativas como la UNE-EN 228 para gasolina y la EN 590 para diésel, que aseguran unos estándares de calidad, pero la degradación es inevitable. La velocidad de este proceso depende de si sabes cuándo es más barato repostar para elegir un combustible con más rotación.

Varios factores aceleran esta pérdida de propiedades. El contacto con el oxígeno, la exposición a la luz, la temperatura exterior (el calor afecta más), la presencia de humedad o metales en el combustible y los propios compuestos del carburante influyen en su estabilidad. Por ello, aunque algunas petroleras prometen una duración de hasta doce meses gracias a aditivos antioxidantes, el consenso de los expertos sitúa el límite seguro mucho antes. Es importante conocer esto, ya que la mitad del precio de cada litro de gasolina son impuestos.

Principales averías por usar un combustible degradado

Utilizar una gasolina que ha estado demasiado tiempo en el depósito genera residuos que pueden provocar averías graves. Según explica Raúl Gallardo, asesor técnico del RACE, las consecuencias son similares a apurar la reserva del depósito, pero con una mayor acumulación de sedimentos dañinos para el sistema de alimentación del coche.

Alamy Stock Photo Gasolinera de una marca famosa en España

Los componentes más vulnerables a estos residuos son tres. En primer lugar, los inyectores, que pueden bloquearse e impedir la correcta pulverización del combustible. También puede verse afectado el aforador, la pieza que mide el nivel de gasolina, que podría quedarse adherido en el fondo del depósito. Por último, la bomba de combustible puede sufrir un sobreesfuerzo que termine por estropearla, problema agravado si el filtro de gasolina se obstruye. Para evitar problemas, es útil conocer el truco para que no te timen con los litros de gasolina que pagas.

La conclusión de los expertos es unánime: para garantizar la fiabilidad mecánica de los componentes del vehículo, es fundamental no conservar la misma gasolina en el depósito más de 3 a 6 meses. Esta simple precaución, junto con no apurar el depósito, puede ahorrar a los conductores costosas reparaciones a largo plazo.