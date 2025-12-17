Marta Ruiz, experta en economía: “La hipoteca media ya escala por encima de los 167.000 euros, un 10% más que hace un año; se sigue buscando la seguridad porque el 61% elige el tipo fijo”

El mercado hipotecario sigue al rojo vivo y encadena 16 meses consecutivos al alza. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en octubre se firmaron 52.198 operaciones, la cifra más alta en 15 años.

Tal y como ha analizado la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, este impulso se debe en parte a un abaratamiento del crédito, lo que ha provocado que "la hipoteca media ya escala por encima de los 167.000 euros, un 10% más que hace un año".

Además, añade, "se sigue buscando la seguridad, ya que el 61% de los contratos firmados fueron a tipo fijo".

Un contexto de reactivación

Este dinamismo ha sido posible gracias a un contexto de política monetaria más flexible. En palabras de María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, esta situación "ha reactivado la demanda de ese 21% de compradores que habían quedado fuera tras la subida previa de tipos".

El abaratamiento del crédito y la mejora en las condiciones de financiación han sido claves para este resurgir.

Las previsiones para el cierre del año son optimistas. El consejero delegado y fundador de Trioteca, Ricard Garriga, anticipa que si la tendencia se mantiene, el ejercicio cerrará por encima de las 500.000 operaciones, una cota que no se veía desde antes de la crisis financiera de 2008.

Seguridad ante la subida de precios

El incremento del importe medio de los préstamos, que ha crecido un 10,4% interanual, es otro de los datos más destacados. Para Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, la combinación de un exceso de demanda y la falta de oferta lleva a los compradores "a pagar más para que no se le escape la vivienda".

En este escenario, la mayoría de los nuevos hipotecados prefiere la certidumbre. El 61,3% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo fijo, frente al 38,7% a tipo variable. El tipo de interés medio fue del 2,81%, el más bajo desde enero de 2023.

Juan Villén, director general de Idealista, aclara que la competencia entre entidades financieras se está trasladando a los tipos de interés ofrecidos.

Más cambios de titular que de condiciones

Los datos del INE también reflejan un cambio de tendencia en las modificaciones contractuales. Mientras las novaciones (modificaciones con la misma entidad) cayeron un 30,2%, las subrogaciones al deudor (cambio de titular) aumentaron un 34,1%. Esto indica, según Robin Decaux, consejero delegado de Equito, que el crédito "ya no se reestructura tanto, y se transmite más de lo que se firma".

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas en octubre estuvo liderada por Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Los mayores incrementos en la tasa de variación anual se registraron en Extremadura (16,1%), Castilla La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0%).