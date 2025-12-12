El INE anuncia que en octubre se ha creado un 9% más de empresas en España pero tres de cada diez corresponden al sector inmobiliario y aseguradoras

El Gobierno ha celebrado el reciente informe sobre creación de empresas, pero el analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha desvelado la cara B de estos datos. A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca un aumento del 9% en la creación de sociedades en octubre, Vidal asegura que se trata de otro espejismo estadístico al que el Ejecutivo se aferra para vender una imagen positiva.

Escúchalo en Podcast La cara B de la creación de empresas, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

Una vuelta al patrón del ladrillo

Según el análisis de Vidal, el optimismo del Gobierno choca con una realidad preocupante: más de un tercio de las nuevas empresas pertenecen al sector inmobiliario, financiero y asegurador. Esto supone, en sus palabras, "volver a engordar el ladrillo y las actividades, más bien, especulativas". Esta tendencia replica "exactamente el patrón que provocó vulnerabilidades profundas en una crisis que todos recuerdan, anterior".

Esta concentración en sectores especulativos, advierte el analista, "no refleja ni innovación ni diversificación productiva". Por el contrario, dibuja una economía que se encierra en áreas que la dejarán sin herramientas para afrontar futuras crisis "cuando vengan mal dadas, que vendrán".

Alamy Stock Photo Casa prefabricada en construcción

Más cierres y empresas más débiles

Otro de los datos más alarmantes que ha expuesto Marc Vidal es el drástico aumento del cierre de empresas. En octubre cerraron sus puertas 2.117 sociedades, lo que equivale a 68 cada día y representa un salto del 33%. "El tejido empresarial crece por un lado, pero se desangra por el otro, es decir, se montan muchas sociedades que no sobreviven", ha sentenciado.

Además de la mortalidad empresarial, la debilidad de las nuevas compañías es otro factor clave. El capital medio con el que nacen cae un 3,4%, mientras que las ampliaciones de capital se hunden un 16%. La conclusión de Vidal es clara: "se crean más sociedades, sí, pero cada vez más pequeñas, más débiles y con menor capacidad de inversión real".

El tejido empresarial crece por un lado, pero se desangra por el otro" Marc Vidal Analista económico

El impulso emprendedor también muestra una fuerte concentración geográfica en Madrid, Cataluña y Andalucía, mientras que "el resto de comunidades apenas generan nuevas iniciativas empresariales en términos netos". Para Vidal, la conclusión es pesimista: "no vamos bien". Considera que este crecimiento numérico no es sano y que la estructura económica actual es un "andamiaje que aguanta de momento".