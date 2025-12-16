Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V16: "Nos planteamos si podríamos aplazarlo hasta el 31 de julio, pero nos encontraríamos igual"

El próximo 1 de enero se implementa un cambio significativo en la señalización de emergencias en carretera. Tras décadas de uso, los tradicionales triángulos de emergencia pasarán a la historia, aunque todavía siguen siendo legales hasta la fecha límite, dando paso a la obligatoriedad de la baliza V16. Este nuevo dispositivo tiene una doble función: alertar al resto de conductores con una luz intermitente de alta intensidad y, al mismo tiempo, comunicar la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

La información de la incidencia se mostrará en los paneles de mensaje variable de las carreteras y en los navegadores de otros vehículos, mejorando la seguridad en tiempo real. Ante las dudas generadas entre los conductores sobre el procedimiento, las multas y la privacidad, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha intervenido en el programa 'Más Vale Tarde' para aclarar los puntos clave de la nueva normativa.

Sin prórroga para la V16

Pere Navarro ha sido tajante al confirmar que "no va a haber prórroga" para la implementación de la medida. Ha recordado que la normativa procede de un Real Decreto del año 2021, por lo que ha habido tiempo suficiente para la adaptación. "Nos planteamos si podríamos aplazarlo hasta el 31 de julio, pero es que nos encontraríamos igual, en la misma situación", ha explicado el director de Tráfico, sentenciando que, "con lo cual, no va a haber ninguna prórroga".

Baliza V16

Flexibilidad en las sanciones

Pese a la firmeza en los plazos, Navarro ha querido enviar un mensaje de calma en lo que respecta a las sanciones. Ha asegurado que, como ocurre con cualquier novedad, "la Policía es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar". El objetivo principal de la DGT, según sus palabras, "es consolidar a lo largo del año el uso por parte de todos de la V16 y el objetivo no es multar".

Para disipar los temores a una campaña de control masiva, el director de la DGT ha hecho una aclaración contundente. Ha cortado una pregunta para afirmar que "no van a parar coches para multar específicamente o para ver si llevan la V16". Este enfoque busca una transición informativa y no puramente punitiva durante los primeros meses de aplicación de la nueva norma.

Conectividad y privacidad

Una de las dudas más recurrentes entre los conductores es la conectividad del dispositivo, especialmente en zonas de cobertura limitada como los túneles. Navarro ha admitido que, si bien la baliza homologada funciona donde hay cobertura, "no en todos los túneles existe". Aunque existe un plan para extenderla, ha reconocido que "hay túneles en los que no hay cobertura y va a costar conectar". No obstante, ha matizado que es una conexión muy sencilla que no transmite imágenes, lo que facilita su funcionamiento.

Finalmente, Navarro ha abordado la preocupación por la privacidad y el temor a una geolocalización constante, un aspecto crítico ante el que algunos expertos ya se preguntan si es posible hackear una baliza V16. "Entiendo la preocupación esto en la época de la big data, pero la respuesta es no", ha afirmado. La DGT insiste en que el dispositivo solo se activa y geolocaliza en caso de emergencia y que no recopila datos personales. "No sabemos quién ha comprado la baliza ni queremos saberlo. No sabemos la matrícula del vehículo ni queremos saberla. Lo único es avisar de un vehículo que tiene una incidencia en la carretera y dar el punto donde la tiene, nada más", ha concluido.