Leticia Poole, doctora en Economía: “Los políticos quieren ser votados y no te van a decir que te quieren quitar la pensión, pero aumentan la masa monetaria todo lo que puedan y eso es inflación”

Tú mismo lo has visto y lo has vivido, seguro, sin ningún tipo de duda. Todo, absolutamente todo, está mucho más caro que hace un par de años. La vivienda, que es prácticamente inaccesible para todos, o los precios en el supermercado, siendo prácticamente imposible comprar productos para una semana que bajen de 50 euros.

Sea como sea, nos cuesta todo mucho más dinero y, sin embargo, los sueldos no han subido. Por eso mismo, y sobre todo cuando está terminando el año, nos preguntamos cuál es la deriva económica española y qué podemos esperar.

Teniendo todavía más en consideración que somos una población envejecida y que las pensiones tambalean cada vez más, es importante saber por dónde pasa nuestro futuro y qué tenemos que tener en cuenta para que, como se dice vulgarmente, no nos pille Paco con las rebajas.

Pixabay Latas de conserva en un supermercado

Leticia Poole es doctora en Economía y profesora en la universidad, y en un podcast reciente explicaba por dónde van los tiros, económicamente hablando, de España para el año que viene.

Mayor inflación

Durante los últimos años, en vista a la subida desorbitada de los precios, hemos puesto mucho en nuestra boca la palabra “inflación”, y eso, inevitablemente, se ha convertido en una realidad grotesca.

Sin embargo, nos va a acompañar durante algunos meses más, como explicaba la doctora Poole, que explica que, durante todo el año, veremos cómo se presenta en nuestra vida. Además, dice, lo hace de forma bastante maquillada.

“Yo te diría que va a haber mucha inflación. Y además, los políticos quieren ser votados, y como quieren ser votados, a ti no te van a decir que te van a quitar la pensión, pero sí van a incrementar la masa monetaria todo lo que pueda, y eso es inflación” decía Leticia Poole.

Y como ella misma explicaba, la masa monetaria se puede crear. “Los bancos centrales crean dinero y se lo prestan a los gobiernos y ellos lo gastan. Cuando aumentas la masa monetaria sin que se respalde con un incremento de producción, se crea inflación” decía.

“Al dinero no le gusta la incertidumbre ni el riesgo, lo lógico es refugiarse en el oro. Cuando hay mucha inflación, la protección frontal son los activos reales, y si son inmobiliarios, son los más perjudicados por las subidas fiscales” decía la doctora Poole.

Sea como sea, a lo largo de más de una hora hace un repaso por la economía española y también por la internacional.

Un contexto diferente

Como resultado de ser una población eminentemente envejecida, el contexto ha cambiado tanto que las garantías de las viviendas ya ni siquiera con las mismas.

“Cuando una persona se retiraba del mercado laboral, cuando cumplía los 65 o la edad que fuera, pues tenía su pensión, tenía sus ahorros y eso le daba para vivir cómodamente los años que fueran” empezaba diciendo Camarero.

Un contexto que, ahora, ha cambiado. “Necesitamos cada vez más cuidados, necesitamos cada vez más ayuda en dependencia. Somos una población que, gracias a Dios, vivimos más años, pero claro, a costa de necesitar todo ese reguero de gastos que hasta hace unos años no se necesitaban, pero que ahora sí. Y entonces la pregunta que se hace mucha gente cuando, no digo a los 65, pero sí a los 75, a los 80 años es, “ostras, ¿y cómo me pago yo esto?”” decía este experto.

Alamy Stock Photo Jubilado relajado mirando el mar de San Sebastián

Por eso mismo, dice que a la mayor parte de los pensionistas no les da con lo que cobran para seguir viviendo. “Aproximadamente un tercio de las pensiones, supone menos de 800 € al mes. Habla mucho de las pensiones, de cómo suben, de cuánto cuestan al estado. Pero un tercio de las pensiones no llegan de jubilación a los 800 € al mes y eso para 25 o 30 años de vida, pues evidentemente con los gastos que hay que asumir pues es complicado o se hace complicado” contaba.