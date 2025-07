Hacienda puede multar con 150.000 euros por sacar o ingresar dinero en el banco: así tienes que justificarlo

Cada vez que un ciudadano ingresa o retira dinero del banco, deja un rastro que puede despertar la atención de la Agencia Tributaria. Aunque estas operaciones no están prohibidas, sí están sometidas a un estricto sistema de control para prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Y ese control puede acabar en sanciones que alcanzan hasta 150.000 euros, si no se justifica adecuadamente el origen o el destino del efectivo.

La colaboración de los bancos con Hacienda es obligatoria. Las entidades están obligadas a comunicar determinadas operaciones cuando se superan ciertos umbrales, como los ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3.000 euros o las operaciones con billetes de 500 euros. En estos casos, el banco avisa al Fisco, que tiene la potestad de iniciar una investigación si lo considera oportuno. El objetivo no es otro que detectar movimientos sospechosos que puedan ocultar actividades ilícitas o ingresos no declarados.

Por tanto, no se trata solo de lo que haces con tu cuenta corriente: también influye el modo en que lo haces y las cantidades involucradas. Ingresar 1.200 euros en efectivo no tiene por qué ser ilegal, pero si no puedes justificar su procedencia, podrías enfrentarte a una sanción económica considerable.

Cuándo debes justificar tus movimientos

No todos los ingresos ni todas las retiradas son motivo de sanción. Pero Hacienda establece límites muy claros a partir de los cuales puede requerirte explicaciones. Si quieres sacar o ingresar más de 3.000 euros, el banco tiene la obligación de comunicarlo. Lo mismo ocurre con las transferencias electrónicas: a partir de los 6.000 euros, la entidad financiera debe informar a la Agencia Tributaria, y si superan los 10.000 euros, el cliente deberá justificar el origen del dinero.

Además, si vas a mover más de 100.000 euros en efectivo dentro de España, o sacarlos del país, deberás presentar el formulario S1. De no hacerlo, la operación se considerará irregular y podría dar lugar a una infracción muy grave. En este escenario, Hacienda puede aplicar sanciones de hasta el 150% del importe implicado, lo que explica por qué una operación de 100.000 euros puede derivar en una multa de 150.000 euros.

Según explica un inspector de Hacienda en La Linterna de COPE, “no se trata de prohibir que alguien saque su dinero, sino de asegurarse de que no se utiliza para fines ilegales y que ha tributado correctamente”.

Y el control no se limita al efectivo. Desde este 2025, también habrá que informar a Hacienda si haces un pago con tarjeta que supere cierta cantidad, en virtud de una nueva medida que persigue reforzar la trazabilidad del dinero.

El control de Hacienda

La clave, por tanto, está en justificar. Si puedes demostrar con facturas, nóminas o cualquier otro documento que el dinero que has ingresado o retirado procede de una actividad legal y declarada, no deberías tener problemas. Pero si no puedes, o si Hacienda detecta contradicciones en tu declaración de la renta, la multa podría ser ejemplar.

