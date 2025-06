El uso de tu tarjeta de crédito cambia para siempre en 2026: si sacas más de esta cantidad, tu banco avisará a Hacienda

A partir del año 2026, los bancos y las empresas que dan tarjetas tendrán que chivarse a Hacienda algunos de los movimientos que hagas con ellas. Es una de las medidas más destacadas de la nueva normativa fiscal que entrará en vigor en 2026.

Se trata de un refuerzo del control sobre el uso de tarjetas bancarias, ya sean de crédito, débito, prepago o incluso virtuales. A partir de esa fecha, todas las entidades financieras estarán obligadas a enviar a la Agencia Tributaria una declaración anual detallada con los movimientos que haya realizado cada titular con sus tarjetas.

Pero ojo que este control se hará solo si se sobrepasa una determinada cantidad: solo si durante el año te has gastado o has recibido más de 25.000 euros con movimientos con ellas. Es decir, que si no llegas a esa cantidad anual, estate tranquilo porque no informarán de nada.

Por tanto, si el uso de la tarjeta se mantiene por debajo de ese umbral, la entidad financiera no tendrá que enviar el informe a Hacienda. Pero si se sobrepasa, aunque sea por un céntimo, los datos deberán ser comunicados en su totalidad.

Esto significa que Hacienda recibirá un resumen oficial de todos los pagos, ingresos o devoluciones, sin importar si la tarjeta es física o digital, siempre que se superen ciertos límites.

Alamy Stock Photo Cajero automático

control fiscal

Esta medida busca reforzar el control fiscal sobre los movimientos financieros que antes podían pasar desapercibidos, especialmente en casos donde se utilizaban tarjetas para mover dinero sin declararlo. Al tener esta información, Hacienda podrá detectar más fácilmente posibles fraudes, ingresos ocultos o actividades no declaradas.

ojo a los bizum en 2026

En resumen, a partir de 2026 no solo se vigilará el uso de cualquier tipo de tarjeta, también las transferencias electrónicas y los Bizums.

De esta manera, los particulares no deben preocuparse si usan Bizum para cosas normales como pagar una cena entre amigos o un regalo compartido, siempre que no superen los 10.000 euros al año. Si ese límite se supera o si Hacienda detecta que esas transferencias parecen ingresos frecuentes o negocios encubiertos, puede pedir explicaciones.

También hay que tener cuidado con las donaciones, aunque sean entre familiares. Da igual la cantidad: si se considera donación, hay que declararla en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y si vendes algo y ganas dinero con ello (como un móvil o una bici), también debe ir en tu declaración.

Padre sacando dinero con su hijo del cajero

cómo sacar dinero del cajero sin riesgos

La cantidad de dinero que saquemos del cajero no solo puede generarnos problemas, también debemos tener cuidado con la forma en que lo hagamos.

En este sentido la Guardia Civil ha dado unos consejos útiles en su cuenta de la red social X para que no pierdas tu dinero si el cajero automático no funciona correctamente.

Lo primero que debes saber es que si después de meter tu PIN el dinero no sale, no te vayas del cajero. Quédate ahí, porque marcharte podría complicar el problema.

Después, fíjate bien en la ranura por donde deberían salir los billetes. A veces puede estar manipulada o tener algo que impida que el dinero salga con normalidad. También es posible que los billetes se hayan quedado atascados.

Si todo parece estar en orden pero aún así no recibes tu dinero, lo mejor es llamar al banco en ese momento y explicar lo que ha pasado. Ellos te dirán cómo actuar para recuperar el importe.