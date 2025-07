Hacienda multará con 3.000 euros a las familias de España que hagan este movimiento en su cuenta bancaria y no lo declaren

La práctica de compartir cuentas bancarias entre padres e hijos, habitual para facilitar la gestión financiera de los jóvenes, ha despertado la alerta de la Agencia Tributaria. Aunque no es ilegal, esta fórmula puede convertirse en un foco de inspecciones si Hacienda detecta indicios de donaciones encubiertas no declaradas, con sanciones que podrían alcanzar hasta el 150% del importe defraudado.

Así lo advierten expertos fiscales y voces como la de la periodista económica Pilar García de la Granja, quien en Herrera en COPE subrayó que "si la Agencia Tributaria ve disminuciones en una cuenta e incrementos en otra, puede interpretarlo como una transmisión patrimonial no declarada".

El riesgo fiscal de estas cuentas bancarias

La Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) establece que cualquier transferencia gratuita de patrimonio (como un padre que ingresa fondos en una cuenta compartida y el hijo los gasta sin contraprestación) puede considerarse una donación encubierta. Carlos Cruzado, técnico de Hacienda y presidente de GESTHA, aclara a VerificaRTVE que no hay una "campaña específica" contra estas prácticas, pero insiste en que la inspección actúa ante patrones sospechosos, como movimientos recurrentes de miles de euros sin justificación.

El mecanismo es claro: si un progenitor ingresa dinero y el descendiente lo utiliza libremente sin un contrato de préstamo, Hacienda podría exigir el pago del ISD, que gestionan las comunidades autónomas, más intereses y multas. José María Salcedo, abogado tributario, precisa que la clave está en el animus donandi (intención de donar): "No basta con compartir saldo; debe probarse que hubo voluntad de ceder la propiedad". Sin embargo, la falta de documentación suele ser el talón de Aquiles.

Sede de agencia tributaria

Sanciones de Hacienda y cómo evitarlas

Las consecuencias de no regularizar estas operaciones son graves. La sanción base oscila entre el 50% y el 150% del impuesto evadido, a lo que se suman intereses de demora. Por ejemplo, para transferencias entre 5.000 y 6.000 euros, la multa podría rondar los 3.000 euros. Pilar García de la Granja alerta en COPE de que "el problema no es compartir la cuenta, sino que el hijo use el dinero sin haberlo declarado como donación o préstamo".

Para evitar sorpresas, los expertos recomiendan:

Documentar los movimientos: Un contrato privado que aclare la naturaleza de los fondos (préstamo o donación) sirve como prueba ante Hacienda.

Declarar las donaciones: Presentar el modelo 651 en los 30 días hábiles siguientes a la operación, aprovechando las bonificaciones autonómicas —hasta el 100% en comunidades como Madrid o Andalucía—.

Evitar patrones llamativos: Ingresos periódicos de grandes sumas sin justificación son señales rojas para la inspección.

Alamy Stock Photo Mujeres usando tarjeta de crédito bancaria en un cajero automático en Huelva

La postura crítica de García de la Granja

La periodista, conocida por sus análisis contundentes, cuestiona en La Linterna la "falta de cultura fiscal" en estas prácticas: "Muchas familias creen que por ser cuentas familiares están exentas, pero Hacienda no distingue afectos: solo ve flujos de dinero". Su reflexión apunta a un problema mayor: la complejidad de un impuesto transferido a las autonomías, con 17 normativas distintas. Mientras comunidades como Asturias apenas bonifican el ISD, otras como Valencia lo han reducido al 99% para descendientes.

En paralelo, el programa Herrera en COPE ha amplificado el debate, destacando casos reales de inspectores que investigaron cuentas compartidas tras detectar compras de inmuebles con fondos no declarados. "El mensaje es claro: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento", remarcó García de la Granja, citando el artículo 6.1 del Código Civil.

Un sistema en revisión

El Ministerio de Hacienda insiste en que no ha habido cambios legislativos recientes en el ISD, la última reforma fue en 2022, pero admite que la digitalización ha agilizado la detección de irregularidades. Para Esmeralda Gómez, experta en salud financiera, la solución pasa por "informar mejor a los ciudadanos". En un vídeo viral, recordó que incluso pequeñas transferencias deben declararse: "El límite de 3.000 euros solo obliga al banco a informar; el impuesto aplica desde el primer euro".

Mientras, las familias se enfrentan a un dilema: seguir usando cuentas compartidas con precaución o optar por transferencias puntuales justificadas. Como resume García de la Granja: "La comodidad no puede costar más que el cumplimiento".