Empleo de 2 horas diarias, sin experiencia y sueldo de hasta 650 euros: la oferta del SEPE para trabajar en colegios a partir de septiembre

Hoy en día, conseguir un trabajo que te permita compaginar tu vida personal y laboral no suele ser una tarea sencilla. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado en su portal 'Empléate' nuevas ofertas que te pueden interesar.

Con la vuelta al cole a punto de comenzar, muchas instituciones educativas alrededor de toda España buscan nuevos empleados que ayuden a cubrir todas las necesidades. Desde ofertas de jornada completa, hasta algunos que apenas requieren de entre 2 a 5 horas al día.

Europa Press Entrada a una oficina del SEPE

NUEVO CURSO ESCOLAR, NUEVOS EMPLEADOS

Los centros educativos están buscando reforzar sus plantillas con perfiles muy diversos: personal de limpieza, monitores de comedor, transportista escolar, vigilantes, conserjes e incluso monitores de actividades extracurriculares como inglés, deportes, robótica o artes plásticas.

La gran ventaja es que gran parte de estos puestos no requieren experiencia previa ni tampoco haber realizado una oposición. Basta con tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o incluso en algunos casos, es suficiente contar con estudios primarios.

Eso sí, al tratarse de empleos que se basan en tener contacto con menores, siempre se pedirá el certificado negativo de delitos sexuales.

Sueldos y condiciones

La mayoría de estas ofertas son a tiempo parcial, con jornadas de entre 3 y 5 horas diarias de lunes a viernes. Es decir, que este horario permite tener compatibilidad con otras actividades: desde estudiar hasta tener otro empleo o cuidar de la familia.

En muchos casos, el sueldo de estas ofertas de trabajo se sitúan en torno a los 700 euros mensuales. Por ejemplo, actualmente en San Sebastián de los Reyes está disponible una plaza para personal de limpieza, así como una vacante en horticultura y jardinería en Canarias o también como profesor de repaso y robótica en Valencia.

Bajo el mismo sueldo, empresas de transportes como Alsa o Interim Group ofrecen empleos como acompañantes de buses escolares en Asturias, País Vasco o Aragón.

Asimismo, también hay excepciones donde la relación de horas de trabajo y el salario, vale aún más la pena, ya que se trabaja por dos horas diarias, de lunes a viernes, por un sueldo es similar. En la web del SEPE, hay ofertas como: el puesto de monitor/instructor de inglés en Zaragoza por 610 euros mensuales; ser auxiliar de limpieza en Getafe por 650 euros mensuales; y ayudante de cocina en Bilbao por 630 euros mensuales.

¿Qué perfil están buscando las empresas?

Al haber tantas vacantes, no todos buscan lo mismo.

Perfiles sin requisitos específicos: Se pedirá tener la formación la mínima a los candidatos para los empleos de limpieza, consejería o acompañantes de bus escolar.

Se pedirá tener la a los candidatos para los empleos de limpieza, consejería o acompañantes de bus escolar. Perfiles formativos: Se puede solicitar tener la titulación de ocio y tiempo libre, de idiomas o contar con conocimientos técnicos a todos aquellos que quieran optar por el trabajo como monitores de extraescolares.

Se puede solicitar tener la a todos aquellos que quieran optar por el trabajo como monitores de extraescolares. Perfiles sociales y sanitarios: Para los postulantes al puesto de educador, integrador social o personal de apoyo, es un requisito tener una titulación vinculada al área social.

Estas ofertas son una gran oportunidad para los jóvenes que buscan su primera experiencia en el mercado laboral, pero también lo son para las personas que necesitan reincorporarse tras un tiempo en el paro.

¿Cómo INSCRIBIRSE EN ESTAS OFERTAS?

El proceso es bastante sencillo. Tan solo tienes que meterte en el portal de Empléate del SEPE y utilizar la barra de búsqueda con términos como "empleos en colegios" o "limpieza en centros educativos".

Se recomienda ordenar las opciones por "más recientes" y añadir el filtro de "parcial" en el apartado de "tipo de jornada". Una vez encontrada la oferta que más se adecue a tus aptitudes, el siguiente paso es pulsar en "inscribirse". El paso final será subir el curriculum en la plataforma y, a partir de ahí, esperar a ser contactado por el equipo de selección.

Escucha aquí la entrevista a María del Carmen de la Cruz, una mujer de la tercera edad que busca soluciones desesperadas para conseguir una vida laboral

Equilibra tu vida laboral con la personal

Estos trabajos a tiempo parcial no solo son una opción para quienes buscan un ingreso extra, sino también para los que priorizan tener conciliada su vida personal. Horarios reducidos, contratación directa y requisitos accesibles, estas son las razones por las que optar por esta atractiva oportunidad puede ser la solución.

De esta manera, el SEPE demuestra que las alternativas laborales pueden responder a diferentes realidades: desde quienes buscan estabilidad económica hasta los que quieren dar sus primeros pasos en el mercado laboral, sin haber tenido experiencia previa.

Todo esto se logra a través de una fórmula que le puede funcionar a mucha gente: trabajar menos horas al día, sin renunciar a estar conforme con su sueldo.