Conchita (99), conmovida por el gesto que tiene Manuel Carrasco con ella: "Tú sabes la alegría más grande que me das"

Yo no sé si Vd ha podido conocer a su ídolo. Pero Conchita, sí.

Conchita le había mandado a Manuel Carrasco un mensaje para verle en las Fiestas del Pilar de Zaragoza y ahí tuvo lugar el encuentro. Manuel le regaló un anillo, uno de sus favoritos, y ella le llenó de besos.

Lo que voy a fardar con mis amigas, le dijo Conchita.

Conchita, fan de Manuel Carrasco

Al mundo se puede venir a hacer lo mejor que uno sabe o sepa hacer. Y luego se puede venir a esto. Se puede venir a cantar y se puede venir a esto, además. A convertir en una chiquilla a una mujer de casi 100 años.

Pues ya estaría, ¿no, Manuel?

El momento épico que se vivió en el último concierto de Sebastián Yatra en Madrid con un chico Down

Hay otro artista que tuvo un gran gesto con un fan. Como Manuel Carrasco. En este caso, se trató de Sebastián Yatra.

La gente se define por cómo trata a los camareros. Eso lo sabe todo el mundo, ahí demuestras si eso de la educación se te quedó o te pasó sin mojarte.

Pero sobre todo, la gente se define por cómo trata a ese material sensible, a esos otros seres humanos que han venido, también, para medirnos. Han venido para darnos tantísimas cosas, que si no estamos a la altura, se nos nota en las costuras. Y la otra noche, en Madrid, Sebastián Yatra demostró que lo tiene todo bien cosido.

Augusto Alonso Giola es un chico Down. Todas las cosas hermosas, la naturalidad, la verdad, la ilusión, viven en Alonso con una fuerza descomunal.

Y la otra noche se plantó en un pabellón a reventar sin pestañear. Esta historia de hoy no va de Alonso, va de toda esa gente que sabe tratar a la gente como Alonso. Igual no hay que hacer ningún curso. Se trata de ocupar los mismos espacios de Alonso. Escucha aquí la historia íntegra.