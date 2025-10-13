La periodista Anna Grau, desde Tel Aviv: "Hoy es un gran día en Israel y para toda la humanidad”
Grau narra en 'Herrera en COPE' la reunión de cientos de personas, familias y niños, congregados en una plaza, para festejar el regreso de los liberados por Hamás
La liberación de los primeros seis rehenes israelíes ha desatado una ola de emoción en Tel Aviv.
Cerca de las ocho de la mañana, hora local, se producían las primeras liberaciones, mientras cientos de personas se han congregado en la plaza que se ha convertido en un símbolo para las familias. Con pantallas para seguir la actualidad, el ambiente es de máxima expectación ante las nuevas liberaciones que se esperan en las próximas horas.
El lado más humano del conflicto
La estampa en la plaza es de emoción compartida. Padres, madres, niños e incluso mascotas acompañan a los familiares de los secuestradores.
Los asistentes portan banderas y las fotos de los rehenes, creando un mosaico de solidaridad que incluye a personas de todos los países.
La periodista Anna Grau, presente en la concentración, ha relatado en 'Herrera en COPE' que ha recibido “muchos abrazos y muchos besos” como agradecimiento por informar desde allí. Según Grau, esto demuestra que en Israel son conscientes de que en España hay “mucha más gente con una visión humanitaria y no polarizada de este tema”. La periodista ha resumido el sentir general con una frase contundente: “hoy es un gran día en este país y para toda la humanidad”.
