Sixto Naranjo, periodista taurino, sobre Morante de la Puebla: "Va a ser un torero de toreros, un espejo para futuras generaciones"

Morante de la Puebla sorprende al mundo del toreo en Las Ventas cortándose la coleta y así lo ha analizado Sixto Naranjo en 'Herrera en COPE'

Sixto Naranjo, periodista taurino
Escucha el análisis de Sixto Naranjo, director de 'El Albero', sobre el adiós de Morante de la Puebla

Redacción Herrera en COPE

2 min lectura

El mundo del toreo todavía vive una resaca emocional tras lo ocurrido este 12 de octubre en Las Ventas. Morante de la Puebla ha conquistado su segunda Puerta Grande de la temporada y, en un gesto inesperado, se ha dirigido al centro del ruedo para cortarse la coleta, el simbólico adiós de los toreros.

Una jornada histórica para el recuerdo

La jornada, según ha relatado el periodista Sixto Naranjo en 'Herrera en COPE', ha sido memorable. Por la mañana, un festival benéfico organizado por el propio Morante contó con la participación de figuras como Curro Vázquez y César Rincón, quienes emocionaron al público. Por la tarde, el diestro ha culminado su actuación en la corrida de la Hispanidad con dos orejas y la salida a hombros.

Morante de la Puebla durante su faena en la plaza de toros de Las Ventas, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España)

Sin embargo, la sorpresa ha llegado al finalizar la vuelta al ruedo. En un acto que ha marcado la jornada, Morante se ha quitado el añadido, un gesto que no había realizado en sus anteriores retiradas. Este hecho, como ha señalado Naranjo, "deja la duda de si esta será la definitiva o un punto y seguido en su carrera".

más claves al respecto

La plenitud de un torero de época

El torero de La Puebla se despide en un momento de "madurez y plenitud". Para Naranjo, Morante es un torero que "más allá de marcar la época en la que nos ha tocado vivir y disfrutarle, va a trascender a su tiempo". Su legado, añade, lo convertirá en un referente para nuevos talentos.

Los motivos detrás del adiós

Esta decisión llega en una temporada que ha sido pletórica, pero marcada por la inestabilidad y los problemas de salud mental que el propio torero confesó este invierno en una entrevista. El diestro podría tomarse un descanso para centrarse en sus "tratamientos y mejoras físicas", como ha apuntado Carlos Herrera, dejando la puerta abierta a un posible regreso: "luego ya la vida dirá".

Morante de la Puebla durante su faena en la plaza de toros de Las Ventas, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España)

El paso por Sevilla fue fundamental "para ver de nuevo sonreír a Morante de la Puebla" y la corrida de Beneficencia de junio le dio su primera Puerta Grande en Madrid. La corrida de la Hispanidad, con todo a favor, ha sido la culminación de un año lleno de emociones que, visto con perspectiva, dejaba señales de que José Antonio Morante de la Puebla tomaba esta decisión.

