David Jiménez, abogado y economista: “Haz bien los préstamos familiares o pagarás a Hacienda. Hacer un contrato de préstamo y no justificar la transferencia no sirve, puede haber sanción”

Llega ese momento del año en el que parece que todo se nos viene encima, y no, no hablamos de forma literal, sino más bien figurada. Da la sensación de que el tiempo avanza a toda velocidad y que todo aquello que hemos ido posponiendo ahora debemos hacerlo de golpe.

Y es que el periodo navideño pasa volando y, casi sin darte cuenta, ya estás estrenando un nuevo año, con todo lo que eso implica. Y en muchas ocasiones, ese “todo” se traduce en la temida cuesta de enero. Sí, ese momento en el que toca pagar todo lo que no hemos pagado anteriormente.

Porque sí, las fiestas vienen acompañadas de excesos y ahora toca asumirlos, con o sin pagos pendientes. El nombre no podría ser más acertado: todo se hace más pesado, más difícil de afrontar y tremendamente cuesta arriba. Y, además, aparecen gastos imprevistos que no entraban en tus planes.

Por eso, conviene prestar atención a las decisiones económicas que tomes a partir de ahora, ya que algunas pueden ser objeto de revisión por parte de Hacienda y costarte más de un disgusto. Y sí, nos referimos a prácticas que a simple vista parecen inofensivas, pero que pueden acabar desencadenando una inspección inesperada.

Cuidado con los préstamos familiares

Muchas veces, a consecuencia de la subida de precios y del encarecimiento de la vida en general, nos vemos obligados a pedir préstamos para poder vivir. No es una tontería, porque muchas veces es imposible asumir las cuentas.

Para no vernos metidos en un engorro burocrático con el banco, a menudo esos préstamos de dinero se los pedimos a familiares, y lo hacemos de un modo un tanto más casero. Sin embargo, aunque esto no suponga mucho papeleo, puede costarnos un disgusto.

David Jiménez es abogado y economista, y explicaba a través de sus redes sociales, por qué tenemos que tener cuidado con esta clase de préstamos. “Haz bien los préstamos familiares o pagarás a Hacienda” empezaba advirtiendo.

Y ponía un ejemplo muy práctico. “Una pareja que tiene comprobación en el IRPF y va viendo la Agencia Tributaria que tiene ingresos en la cuenta que no están justificados” decía.

“Para justificar las entradas de dinero en la cuenta aportan un contrato del préstamo del padre, el padre presta dinero a su hija. De esta manera, justificarían los ingresos que aparecen en la cuenta de la pareja” explicaba.

Eso sí, este profesional aclaraba que la Agencia Tributaria solo acepta esos préstamos que se han hecho mediante transferencia, y no tiene en cuenta el pago en efectivo aunque tenga justificante.

“La solución de hacer un contrato de préstamo y no justificar las transferencias, no sirve. Hacienda no lo va a considerar una donación, sino una ganancia patrimonial y tributará como la nómina. Estos ingresos aparecerán en el IRPF con sanción” explicaba.

Por eso, él recomienda hacer un contrato de préstamos y pagos, y si es donación clarificarla como tal.

Lo que haces que puede investigar Hacienda

Hemos hablado mucho sobre las transferencias o los bizum que podría investigar Hacienda, pero poco de otras prácticas que la Agencia Tributaria pone en el radar y que pueden costarte más de un disgusto.

David Jiménez es abogado y también economista y, a través de sus redes sociales, explica a sus seguidores lo que deben conocer para llevar bien y mejorar sus finanzas. En este caso, habla de aquellas prácticas que podrían suponer una investigación de Hacienda.

“Si haces esto, Hacienda te investigará al 100%. La Agencia tributaria utiliza la inteligencia artificial y la big data para estudiar a sus contribuyentes. Algunas cosas hacen saltar las alarmas” decía este experto.

Y entre esas cosas, como desarrollaba, está la de haber hecho gastos que no encajan con tus ingresos ni con tu nivel de vida habitual.“También, transferencias entre cuentas sin una justificación clara, sobre todo entre familiares y amigos” decía David Jiménez.

No es la única práctica que hace saltar las alarmas, también “el uso de criptomonedas y operaciones internacionales. No es ilegal, pero llama la atención”.

Ojo también con tener mucho dinero en efectivo, porque a más manejo del mismo, más tendrá el ojo Hacienda puesto sobre ti. “O si tienes patrones de comportamiento diferentes a los habituales” decía. Y es que todo, la Agencia Tributaria lo estudiará con la inteligencia artificial.

Por eso, mucho cuidado con lo que haces y cómo lo haces.