Aviso de Hacienda a quienes cobran incapacidad permanente: podrían tener que declarar

Las pensiones forman parte del sistema de protección social y, en la mayoría de los casos, están sujetas a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, igual que ocurre con los salarios.

Sin embargo, no todas reciben el mismo tratamiento fiscal. Algunas prestaciones cuentan con ventajas específicas debido a la situación personal del beneficiario. Es el caso de las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, que Hacienda mantiene exentas de pagar IRPF, aunque con un límite que conviene tener en cuenta.

Este tipo de prestaciones están destinadas a trabajadores que, por motivos de salud, no pueden continuar con su actividad laboral. Al sustituir al salario, es habitual que surjan dudas sobre si deben declararse o no en la Renta, especialmente cuando se trata de pensiones de cuantía elevada o complementadas con otros ingresos.

Europa Press Una mujer en silla de ruedas y su cuidadora

Qué pensiones están completamente exentas

La incapacidad permanente absoluta es aquella que inhabilita al trabajador para realizar cualquier profesión u oficio, mientras que la gran invalidez es el grado más alto y se reconoce cuando la persona necesita ayuda de terceros para realizar actividades básicas como vestirse, desplazarse o comer

En estos casos, la ley del IRPF establece una exención específica. Esto significa que, como norma general, quienes cobran estas pensiones no tienen que pagar impuestos por ellas. El objetivo es garantizar una mayor protección económica a las personas que han perdido su capacidad laboral de forma definitiva.

Esta ventaja fiscal permite que los beneficiarios cobren la prestación íntegra, sin retenciones, lo que supone una diferencia importante respecto a otras pensiones, como la de jubilación, que sí tributan con normalidad.

Declaración de la renta

El límite a partir del que sí se paga IRPF

Sin embargo, esta exención no es ilimitada. Hacienda fija un tope que coincide con la pensión máxima que puede pagar la Seguridad Social. Mientras la prestación se mantenga dentro de ese límite, seguirá estando completamente exenta de tributar.

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El problema aparece cuando se supera esa cuantía. En ese caso, el exceso sí tendrá que declararse en el IRPF como rendimiento del trabajo. Es decir, la exención solo se aplica hasta el máximo establecido, pero cualquier cantidad adicional queda sujeta a impuestos.

Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando el pensionista cobra complementos procedentes de mutualidades, seguros privados o sistemas alternativos de previsión social. También puede ocurrir en trabajadores que tenían sistemas de cotización especiales o prestaciones complementarias.

En la práctica, la mayoría de las personas que cobran una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no tendrán que pagar IRPF, ya que sus ingresos no superan el límite legal. Aun así, los expertos insisten en la importancia de revisar cada caso concreto.

El motivo es que superar ese máximo, aunque sea por una pequeña cantidad, implica que una parte de la pensión pierde la exención y pasa a tributar. Esto puede suponer un cambio importante en la declaración de la Renta y generar obligaciones fiscales inesperadas.

Por eso, recomiendan comprobar siempre la cuantía total que se percibe y el origen de los ingresos, especialmente si existen complementos adicionales. Conocer este detalle es clave para evitar sorpresas con Hacienda y entender realmente cuál es la situación fiscal de este tipo de pensiones.