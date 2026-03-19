Joan, 27 años, productor de huevos: "Ponen un huevo al día pero descansan 4. Tengo 2.000 gallinas, logramos un 93% de tasa de puesta; priorizo su bienestar y me beneficia"

Joan, avicultor de Mallorca en un vídeo de Adrian G.Martin en su canal de Youtube @AdrianG.Martin

Hay historias que demuestran que el campo todavía ofrece oportunidades. Es el caso de Joan, un joven de 27 años que, tras estudiar ADE, decidió emprender un camino a contracorriente: montar su propia granja de gallinas camperas en Mallorca. La historia, recogida en el canal de Youtube de Adrian G. Martin, es un testimonio sobre emprendimiento, sostenibilidad y la transformación del sector primario.

La clave del éxito: 'Cuidamos reinas, no gallinas'

El modelo de Can Costeta, la granja de Joan, se basa en un principio innegociable: el bienestar animal está por encima de la producción.

Esta filosofía no solo es un pilar ético, sino también rentable. "Yo apuesto más por el bienestar de las gallinas que no por la producción de huevo. Y esto siempre me beneficia", explica el avicultor. Gracias a este enfoque, ha conseguido una tasa de puesta del 93%.

Priorizo su bienestar y me beneficia, logramos un 93% de producción"

Este 93% de producción significa que de cada 1.000 gallinas, obtiene 930 huevos al día, una cifra superior al estándar del 80% en sistemas camperos e incluso por encima de algunos industriales.

La diferencia reside en las condiciones de vida: en su granja, cada gallina dispone de más de cuatro metros cuadrados al aire libre, mientras que en la industria viven en jaulas más pequeñas que una hoja de papel.

En la granja conviven la gallina tradicional Isa Brown con otras seis razas que ponen huevos de colores azul, verde o chocolate, un atractivo para las visitas escolares que recibe la finca. Según explica Joan, la diferencia entre el huevo campero (código 1) y el ecológico (código 0) radica únicamente en la alimentación, ya que ambos sistemas garantizan que las gallinas salgan al exterior.

Gallinas

Un emprendimiento a contracorriente

Joan empezó su proyecto con solo 22 años, sin experiencia profesional previa en el sector. Al principio se encontró con numerosos problemas burocráticos y de financiación. A pesar de ganar un premio de 7.500 euros con su plan de empresa, el capital era insuficiente y ninguna entidad bancaria le concedió financiación por su juventud. "No me quedó otra, pues, que empezar el negocio así como pude, y iba reinvirtiendo todo el tiempo", recuerda.

Durante sus tres primeros años, la estrategia fue clara: "euro que entra, euro que que se reinvierte". Partiendo de una finca familiar donde no había nada, tuvo que adaptar el terreno y construir las instalaciones desde cero.

Empezó con 150 gallinas y una producción mixta de carne y huevos, pero pronto decidió especializarse únicamente en la producción de huevos, un negocio que hoy cuenta con 2.000 gallinas.

Gallinas al aire libre

El futuro del campo: producir y vender sin intermediarios

El modelo de negocio de Joan se basa en la integración vertical: son productores y también distribuidores. Este sistema les permite vender directamente a sus clientes, que incluyen hoteles, restaurantes con estrella Michelin, carnicerías y fruterías, alcanzando ya los 94 puntos de venta en Mallorca. Esta relación directa es, para Joan, el futuro del sector.

Yo creo que de producir para otro y que el otro reventa, que esto tiene una caducidad"

Esta venta directa le permite ofrecer un producto de calidad a un precio justo, que ronda los 39 céntimos por huevo, con una rentabilidad neta de casi el 25%.

Por el contrario, un huevo industrial se vende a unos 28 céntimos con márgenes mucho menores. Por ello, descarta entrar en grandes superficies: "Nuestra filosofía no es luchar por un precio, sino que el precio también sea justo".

Joan está convencido de que el modelo tradicional de vender la producción a un tercero para que este la revenda "tiene una caducidad".

En su opinión, los proyectos de jóvenes agricultores que están triunfando siguen una mecánica similar a la suya: "producir, distribuir y al final llegar al máximo al cliente final" para controlar toda la cadena y asegurar la rentabilidad.