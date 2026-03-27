Operación salida de Semana Santa: llenar un depósito de 55 litros cuesta unos 87,28 euros en gasolina, 3,85 más que en 2025, y 98,39 euros en diésel 19,14 más

Este viernes arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se extenderá hasta el 6 de abril y para la que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 17 millones de desplazamientos.

Esta operación coincide con un nuevo hito en los precios de los carburantes, ya que esta será la Semana Santa con el precio medio del litro de diésel más caro de la historia, a pesar de las recientes medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press, el precio medio del litro de gasóleo ha repuntado esta semana un 2,55% hasta los 1,883 euros, mientras que el de la gasolina se ha encarecido un 1,46%, situándose en 1,733 euros.

Con estos incrementos, ambos carburantes suman su décima semana de subidas consecutivas, aunque las alzas se han moderado en comparación con las de semanas anteriores.

El precio del diésel alcanza así su nivel más alto desde mediados de noviembre de 2022, y la gasolina registra su valor máximo desde principios de octubre de 2023.

Esta escalada se produce en un contexto de tensión en la cotización del crudo por el conflicto bélico en Oriente Próximo y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

EFE Vista de una gasolinera en Zaragoza

La rebaja fiscal del Gobierno

Para contener los precios, el Ejecutivo aprobó una reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos. Esta medida, efectiva desde el pasado domingo, ya ha tenido efecto en los surtidores.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el martes el precio medio de litro de gasolina en la Península y Baleares bajó a 1,587 euros y el del diésel era de 1,789 euros, cifras inferiores a las del sábado previo a la rebaja fiscal.

A pesar de la bajada, el precio medio del diésel registra su nivel más alto en vísperas de una Semana Santa, superando el de 2022, cuando se situó en 1,647 euros con la bonificación de 20 céntimos por litro entonces vigente.

En el caso de la gasolina, el precio medio actual en surtidor sí es inferior a los 1,613 euros de aquellas fechas.

Llenar el depósito, más caro

Con los precios medios de este martes, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 98,39 euros, lo que supone 19,14 euros más que en la Semana Santa del año pasado.

Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) representa un desembolso de 87,28 euros, que son 3,85 euros más que en la misma festividad del año anterior.

Estos incrementos han reafirmado el conocido como sorpasso del diésel sobre la gasolina, con una diferencia en el precio medio que ya es de 15 céntimos.

Este fenómeno se debe, en gran medida, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, que ha neutralizado la ventaja fiscal de este combustible en España. No obstante, ambos carburantes aún están lejos de los máximos históricos registrados en el verano de 2022.

Alamy Stock Photo Vista de una gasolinera de bajo coste Petroprix.

España, por debajo de la media europea

A pesar de las subidas, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,881 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,920 euros.

Lo mismo ocurre con el diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE (2,034 euros) y la zona euro (2,042 euros).

La evolución en la cotización del crudo no se traslada de forma inmediata a los surtidores, sino que lo hace con un decalaje temporal. Ante la volatilidad e incertidumbre generadas por el conflicto en Oriente Próximo, no se descarta que las subidas puedan continuar en las próximas semanas.