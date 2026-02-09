Sonia (34), sus padres le han donado una vivienda: "Soy hija única y el día de mañana iba a ser mío igualmente, me lo dan en vida que es cuando me hace falta"

La desigualdad en España se manifiesta más en la riqueza acumulada que en los ingresos, y la vivienda es la clave. Un dato revelador es que los hogares más ricos concentran más del 40% del valor inmobiliario en el país. Esta situación, que convierte la vivienda en la "gran caja de caudales de los españoles", ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, durante las Clases de Economía con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC.

En este contexto, el caso de Sonia, de 34 años, ilustra una realidad cada vez más extendida. Sus padres le han donado una vivienda, una decisión que ella misma explica con naturalidad: "Soy hija única y el día de mañana iba a ser mío igualmente, me lo dan en vida que es cuando me hace falta". Esta transmisión de patrimonio en vida le proporciona una base sólida para su futuro.

Europa Press Cartel de 'En venta' en la ventana de un piso en Madrid

Con este punto de partida, Sonia puede afrontar con mayor seguridad un revés económico, invertir y generar más riqueza. Sin embargo, muchos otros jóvenes con ingresos similares viven una realidad muy distinta, marcada por la dificultad de acceso a una vivienda, con precios que, según los expertos, seguirán subiendo. La línea divisoria la marca el patrimonio familiar.

Una brecha de seguridad y oportunidades

Esta diferencia de base "genera una brecha de seguridad y de oportunidades", como advierte Ricardo Palomo, decano de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. El experto señala que esta situación debilita a una parte considerable de la clase media española.

Amenaza con una desigualdad intergeneracional"

Palomo subraya que el mayor riesgo es que "amenaza con una desigualdad intergeneracional". Advierte que esta brecha se trasladará a las futuras generaciones si no se refuerza la capacidad de ahorro y el acceso al patrimonio de los más jóvenes.

Alamy Stock Photo Cartel que indica piso en venta en la fachada de un edificio en Valencia

El abismo entre generaciones

Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha expresado su preocupación por esta brecha generacional. Gómez recordó cómo la generación de sus padres, siendo trabajadores, "pudieron comprarse otro piso" que les proporcionó unas rentas extra en la jubilación, un escenario que choca con la realidad actual, donde más del 90% de la oferta de alquiler está en manos de pequeños propietarios.

En contraste, ha destacado la difícil situación actual de los jóvenes: "viendo cómo nuestros hijos, la mayoría, no tienen ni para comprarse su primera vivienda". Con salarios más bajos y sin un patrimonio previo, deben dedicar una parte muy importante de sus ingresos al alquiler, que en ciudades como Madrid alcanza precios desorbitados. Esta realidad acentúa la sensación de que heredar los pisos de padres o abuelos es la única vía de acceso.

El problema se agrava si se considera que, según los datos, las familias con menos recursos solo poseen el 12% del patrimonio inmobiliario total. Este desequilibrio dibuja un panorama preocupante para una generación que se enfrenta a un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible sin ayuda familiar.