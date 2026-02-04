"El 92 por ciento de los pisos de alquiler que hay en España son de pequeños tenedores, es decir, personas que tienen su vivienda habitual y uno o dos pisos, casa en la playa o en el campo"

El Gobierno ha pactado con el PNV una modificación en el llamado escudo social que suaviza la moratoria de desahucios para los pequeños propietarios. La medida, incluida en un decreto que abarca desde ayudas por la DANA hasta prórrogas del bono social, permitiría a los caseros con una o dos viviendas recuperar su casa en caso de impago. Sin embargo, como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, este pacto no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

Choque frontal con sus socios

El principal obstáculo para el Ejecutivo es el rechazo de sus socios parlamentarios. Junts per Catalunya ya ha anunciado que no apoyará la medida, pero la oposición más dura ha llegado desde Podemos. Su portavoz, Ione Belarra, ha calificado el acuerdo de “pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco”, asegurando que “va a haber muchas personas desprotegidas” a consecuencia del mismo. Belarra insiste en que la presión no debe dirigirse a la izquierda.

La exministra de Derechos Sociales también ha arremetido contra los propietarios, afirmando que “la presión tiene que ir hacia la derecha y hacia la gente indecente que está dejando en la calle a inquilinos e inquilinas vulnerables”, una situación que refleja la dificultad de muchos para encontrar un hogar.

El perfil real del casero en España

Frente a estas declaraciones, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha aportado un dato clave durante el espacio 'Clases de Economía de La Linterna': “el 92 por ciento de los pisos que hay en España en alquiler son de pequeños tenedores”. García de la Granja ha explicado que no se trata de fondos buitre, sino de “personas que tienen su vivienda habitual y una o dos viviendas”, como “el taxista que ha trabajado durante 40 años, que tiene su piso en Madrid y que tiene un apartamento en Benidorm” para completar su jubilación, una etapa vital donde se busca una estabilidad que el mercado no siempre ofrece.

La experta ha criticado duramente que se califique de “indecente” o mala persona” a estos pequeños ahorradores, desmontando la narrativa de los grandes tenedores. La realidad es que el proceso para recuperar una vivienda se ha vuelto cada vez más complejo, ya que desokupar una vivienda en España se alarga de media más de un año. El futuro del decreto es incierto y todo apunta a que el Gobierno deberá pactar medida a medida con sus socios para poder sacar adelante cualquier iniciativa.