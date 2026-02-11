"Una prestación universal por crianza para cada hijo a cargo sacaría a 27.000 niños de una situación de pobreza"

El Gobierno ha anunciado la creación de una prestación universal de 100 euros para cada hijo a cargo, una medida incluida en una estrategia nacional que, sin embargo, ha llegado sin presupuesto agendado ni calendario de aplicación. En el programa 'La Linterna', la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado en 'Clases de Economía' este anuncio, que las organizaciones por los derechos de la infancia consideran clave.

Un subsidio de gran impacto

A pesar de la falta de concreción, expertos en infancia como Gabriel González Bueno consideran esta medida como "esencial" para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social. Según sus estimaciones, una prestación de estas características podría reducir en un 11% la pobreza infantil, lo que supondría "sacar a 270.000 niños de una situación de pobreza".

El coste para implementar esta prestación universal por crianza ascendería a unos 9.000 millones de euros. Los expertos la consideran una medida urgente para atajar una realidad que, como recoge la situación de la pobreza silenciada en Cataluña, afecta a uno de cada tres menores de 16 años y que actualmente tiene un coste para la sociedad cercano a los 65.000 millones de euros anuales.

Salarios dignos, no subsidios

No obstante, para Pilar García de la Granja, el anuncio se puede considerar "vender humo". Como ha explicado en 'Clases de Economía de La Linterna', el debate es más profundo y se centra en el origen del problema. La experta subraya que la solución real pasa por mejorar las condiciones laborales: "De la pobreza no se sale con subsidios, de la pobreza se sale con salarios y trabajos dignos".

García de la Granja se pregunta cómo es posible que, tras casi ocho años del "gobierno del escudo social", cada vez haya más pobres y más niños en riesgo de pobreza en España. La razón, según ella, es que "sus padres no tienen unos salarios que les permitan vivir con la suficiente holgura", una situación que afecta a multitud de familias, como las familias monoparentales que reclaman reconocimiento legal.