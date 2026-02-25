"280.000 catalanes se tendrán que organizar la próxima semana; el lunes la huelga de trenes es completa y martes y miércoles será por turnos, incluyendo hora punta"

Una nueva huelga de trenes amenaza con complicar la movilidad en Barcelona. Esta vez se trata de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), con paros convocados para los días 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC). La economista Pilar García de la Granja ha analizado la situación en el programa ‘Herrera en COPE’, en la sección ‘Economía de bolsillo’, donde ha señalado que los sindicatos justifican la huelga ante el “inmovilismo” de la empresa para mejorar las condiciones salariales.

La convocatoria afecta a un servicio que, según ha explicado García de la Granja, utilizan diariamente entre 275.000 y 280.000 personas. Se trata de una red de tres líneas que funciona de manera independiente a Renfe y Rodalies, dependiendo directamente de la Generalitat. De hecho, los ferrocarriles catalanes batieron un récord histórico el año pasado, superando los 100 millones de viajes anuales en sus líneas metropolitanas.

Un conflicto con división sindical

La huelga está convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, que reivindica un aumento de la seguridad en el servicio. Sin embargo, la convocatoria ha generado una clara división sindical: UGT, el sindicato mayoritario con once representantes, ha descartado sumarse, mientras que CCOO, con seis delegados, sí secundará los paros durante el MWC. Desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han mostrado su “sorpresa” ante una huelga que califican de “artificiosa”, subrayando que Semaf cuenta con una representación minoritaria del 13%.

Llueve sobre mojado en el ferrocarril

Pilar García de la Granja ha contextualizado este conflicto en una situación más amplia, afirmando que “llueve sobre mojado” en el sector. Según la economista, existe un “lío monumental con las infraestructuras de los ferrocarriles en España”. Ha mencionado también el malestar por casos como el de maquinistas de Adif que, según se ha informado en COPE, “cobran sin ir a trabajar”, o el de operarios y técnicos que están en casa, generando un malestar que “es ya monumental, mires donde mires”.

Los paros no serán uniformes. El lunes día 2 la huelga está prevista para toda la jornada, mientras que los días 3 y 4 se desarrollará en franjas horarias clave: de 2 a 6 de la madrugada, de 6 a 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. Para paliar el impacto, el Departament d’Empresa i Treball ha fijado unos servicios mínimos del 66 % en hora punta y del 33 % en el resto de franjas. No obstante, Semaf ya ha anunciado que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la decisión, al considerar que los servicios mínimos establecidos por FGC “son superiores a los decretados” y vulneran el derecho a huelga.

Reclamaciones y respuestas

Mientras Semaf centra su reclamación principal en la seguridad, CCOO ha añadido otras exigencias, como la adjudicación de todas las plazas vacantes pendientes y la promoción de la desconexión digital. Por su parte, FGC defiende que su sistema de gestión actual ya garantiza los niveles de seguridad exigidos y reitera que la seguridad “prevalece por sobre de cualquier otro criterio”. Además, la compañía ha querido dejar claro que actualmente no existe ningún proceso de negociación abierto con el comité de empresa, contradiciendo así la versión del sindicato convocante.