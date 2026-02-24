Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, sobre el fin de la guerra de Ucrania: "No veo otra salida a corto plazo, Putin piensa que es un trozo irredento de la madre Rusia"

En el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con el análisis de Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y diplomático español. Cuatro años después, la guerra en Ucrania, con un frente estancado y un éxodo que no cesa, sigue marcando el futuro del continente, tal y como ha recordado Expósito al inicio del espacio.

Dezcallar ha ofrecido una visión pesimista sobre el fin del conflicto a corto plazo. El exdirector del CNI sostiene que la raíz del problema reside en la concepción del propio Vladímir Putin, quien "no cree que Ucrania sea un país, piensa que Ucrania es un trozo irredento de la madre Rusia". Según el diplomático, Putin considera que este territorio "se quedó fuera cuando el loco de Gorbachov, pues acabó con la Unión Soviética", a la que ve como "la mayor desgracia que le ha ocurrido en el siglo XX".

Una Europa forzada a despertar

Para el exembajador, la guerra ha servido para que Europa 'caiga del guindo', tal como titula en uno de sus artículos. Dezcallar es autor del libro 'El fin de una era. Ucrania, la guerra que lo acelera todo', y considera que este conflicto bélico "nos coloca de repente en el corazón de Europa" y obliga a la UE a afrontar una situación que ya no puede ignorar, forzando un "gran salto" en la integración.

Este despertar europeo se produce en un momento de deterioro de la relación transatlántica. Dezcallar duda de que Europa y Estados Unidos "defiendan los mismos valores" y advierte de que el "paraguas americano ya no lo tenemos". En su opinión, Europa "tiene que hacer frente sola a su destino", ya que Washington impone aranceles y da lecciones, dibujando un futuro donde la guerra de Putin es contra el sistema de valores europeo.

El difícil camino hacia la paz

Aunque lo deseable sería que la guerra terminara en una negociación, Dezcallar ha afirmado que "en este momento ninguno de los dos la desea". Rusia sigue pensando que "tiene que demostrar que ha ganado" y para ello necesita el control de todo el Donbás, mientras que Ucrania "no está dispuesto a ceder". A lo más que se podría aspirar, según el diplomático, es a un armisticio para que, "por lo menos, no se peguen tiros".

El exdirector del CNI ha dibujado un paralelismo con el conflicto de Corea, donde un armisticio detuvo los combates, aunque con una diferencia clave. "En Corea, pues, hay 30.000 soldados americanos que hacen mantener ese alto el fuego, pero y aquí no lo sabría", ha reflexionado, dejando en el aire la cuestión de quién garantizaría esa tregua en Europa.

La defensa, clave del futuro europeo

Con esta metáfora, "27 enanos no hacen un gigante", Dezcallar ha subrayado la necesidad de una defensa europea integrada. Considera "absurdo" que en Europa existan múltiples modelos de tanques y helicópteros mientras en Estados Unidos hay apenas uno o tres. "Tenemos que ser capaces de integrar nuestra defensa", ha insistido, lo que supondría "un salto grande en la integración", ya que la defensa es el "núcleo más duro de la soberanía".

Dezcallar también ha defendido la necesidad de dedicar más dinero a la defensa, un mensaje que puede ser impopular. "Sin defensa, sin seguridad, no hay educación ni sanidad", ha sentenciado. Mientras tanto, Rusia dedica ya el 40% de su presupuesto y el 8% de su PIB al esfuerzo de guerra, por lo que el diplomático aboga por aumentar las sanciones y mantener el apoyo a Kiev para, si no ganar la guerra, "al menos impedir que la gane Rusia", una victoria que, según advertía la ministra Margarita Robles, supondría un ataque al derecho internacional y a la soberanía de las naciones.

Una victoria rusa sería "fatal", ha advertido Dezcallar, porque Putin ya ha manifestado que su deber es "proteger y defender a aquellos rusoparlantes que han quedado fuera de las fronteras de la Unión Soviética". Esta amenaza se cierne sobre países como Georgia o Estonia, lo que evidencia que el temor de la población en los países fronterizos, como constató el almirante Ruiz Escajero, está más que fundado. Por ello, insiste, "Europa tiene que ponerse las pilas de verdad".