Antonio Nieto, experto en cárteles mexicanos: "Cayó El Mencho, pero la guerra infinita sigue en México, es como la hidra, cortan cabezas, pero le salen nuevas"

Ha caído Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el sanguinario líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México. Su muerte, ocurrida durante un operativo de las fuerzas federales mexicanas, ha desatado el caos en varias regiones del país y abre ahora un futuro incierto. Para analizar la situación, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con la intervención de Antonio Nieto, periodista de investigación y uno de los mayores expertos en los cárteles mexicanos.

Un operativo de alto secreto

Escucha el tema del día El Mencho y México El tema del día Escuchar

La operación se gestó gracias a la colaboración entre la inteligencia mexicana y estadounidense. Según explicó el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, localizaron al capo tras seguir a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales. El pasado domingo, un contingente formado por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, fuerzas especiales y apoyo aéreo cercó el inmueble en Tapalpa (Jalisco), donde se ocultaba 'El Mencho'.

Al verse rodeado, 'El Mencho' y su círculo de seguridad abrieron fuego contra los militares e intentaron huir hacia una zona boscosa. Tras un segundo tiroteo, las fuerzas especiales encontraron a Oseguera y dos de sus guardaespaldas heridos. El líder del cártel falleció durante su traslado en helicóptero a un centro médico.

La noticia de su muerte provocó una ola de violencia inmediata. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el 'código rojo' ante los 'narcobloqueos' que incendiaron vehículos y cerraron carreteras. El balance final fue de 25 militares muertos y 70 miembros del cártel detenidos, aunque con el paso de las horas la tensa calma ha vuelto a la capital de Jalisco.

XINHUA vía Europa Press Personal de seguridad custodia una calle de la Ciudad de México

El brutal legado de 'El Mencho'

Pero, ¿quién era 'El Mencho'? Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (1966) fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales del año 2000. Bajo su liderazgo, y con una violencia extrema como sello de identidad, convirtió a su organización en una de las más poderosas del mundo. Su poder era tal que no dudaba en amenazar directamente a altos mandos policiales, como demuestran unos audios virales: "Te tengo identificado 30 güeyes, hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey".

El CJNG se especializó en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, pero también controlaba el negocio de la cocaína y la marihuana, además de la extorsión y el secuestro. Antonio Nieto destaca que, tras la fragmentación de rivales como el Cártel de Sinaloa, "en automático, el Cártel Jalisco se convirtió en el objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, para el mexicano".

El Cártel Jalisco se convirtió en el objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos"

DPA vía Europa Press Un guardia de la Guardia Nacional vigila el traslado de una ambulancia forense, que presuntamente contiene los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del cártel de drogas Jalisco Nueva Generación (CJNG), a las oficinas de la Procuraduría General de la República.

El nivel de infiltración del cártel en la sociedad es total en sus zonas de control. Nieto, quien estuvo recientemente en Guadalajara, lo describe así: "La ciudad se paralizó, no había ninguna tienda, no había tránsito, no había transporte público. En Jalisco no pasaba nada sin que se enterara el cartel, y eso se hizo más que evidente con este choque".

En Jalisco no pasaba nada sin que se enterara el cartel"

La guerra de la hidra

Sobre el futuro, el experto vaticina dos posibles escenarios. 'Si este ataque fue un pacto para pacificar las zonas donde operaba el Cártel Jalisco, retirando al Mencho, que es la la cabeza visible de la violencia, [...] la violencia puede disminuir', explica. La otra cara de la moneda es una fractura y una lucha por el poder.

Pero si se confirma la versión oficial de 'un ataque frontal que acaba de fracturar al cartel más importante', la consecuencia será una guerra interna interminable en los 28 estados que dominaba la organización. 'La guerra infinita, que pareciera que como la hidra, ¿no? Cortan cabezas, pero le salen nuevas', sentencia Nieto en 'La Linterna', insistiendo en que sin una lucha estructural contra la corrupción, 'no va a haber ningún cambio evidente para la gente'.

Finalmente, el periodista advierte de que la relación de los cárteles transnacionales con Europa y España tiene 'por lo menos, un par de décadas'. Alerta de que la globalización del crimen organizado, mediante pactos con mafias locales, hace 'indefectible' que actos violentos como los vistos en México puedan replicarse más allá de sus fronteras.