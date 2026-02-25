Jorge Bustos, escritor, sobre Cumbres Borrascosas: "La novela original no es un libro cursi, sino una historia dura y salvaje y que fue un fracaso inicial"

Hoy, en la sección la biblioteca de Bustos del programa Herrera en COPE, Jorge Bustos ha analizado un clásico que vuelve a estar de moda: Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. El motivo es su nueva adaptación cinematográfica, aunque Bustos ha advertido que "cualquier adaptación cinematográfica, por buena que sea, va a palidecer con respecto a la experiencia de la lectura del clásico".

Un clásico salvaje, no una novela cursi

Según Bustos, la novela se considera parte del romanticismo, pero no en un sentido sentimental. "Es una novela dura, es una novela salvaje", ha afirmado el periodista. A pesar de su estatus actual, su lanzamiento a mediados del siglo XIX fue un relativo fracaso, con una tirada inicial de solo 250 ejemplares.

'Cumbres Borrascosas' no es un libro curso, es una novela dura, es una novela salvaje" Jorge Bustos Escritor

Quienes se acerquen a la obra pensando en "una novela de amor y lujo fácil de leer, no van a encontrar eso", explica Bustos, sino algo "mucho más profundo". La define como una exploración psicológica de los "recorridos más oscuros y apasionados del alma humana". El libro fue escrito por Emily Brontë, una de las tres hermanas que vivían en un páramo desangelado de Yorkside y canalizaron su retraimiento a través de la literatura.

Escúchalo en Podcast EMILY BRONTË | LA BIBLIOTECA DE BUSTOS La biblioteca de Bustos Escuchar

Una nueva adaptación 'superposmoderna'

La nueva película, que ha reavivado el interés por el libro, es descrita como una versión superposmoderna por el crítico de cine de COPE y TRECE, Juan Orellana. Según el experto, "conectará más con audiencias jóvenes, pero no con fans clásicos del libro", ya que se trata de una interpretación propia sin verosimilitudes históricas y con una trama muy diferente a la original.

Aunque Orellana considera que los actores protagonistas lo hacen muy bien, cree que están "desaprovechados". Esta no es la primera vez que la novela llega a la gran pantalla, ya que cuenta con más de 10 adaptaciones. Entre ellas destacan la versión de William Wyler de 1939, la adaptación mexicana 'Abismos de pasión' dirigida por Luis Buñuel en 1954, y la japonesa 'Arashi ga oka' de 1988.

Cumbres borrascosas

Otros estrenos en cartelera

Junto a 'Cumbres Borrascosas', los críticos Jerónimo José Martín y Juan Orellana han analizado otros estrenos de la semana. Entre ellos se encuentra 'El vestido', un drama que narra la historia de una madre y su hija que se mudan a una casa con un oscuro pasado ligado a un misterioso vestido azul.