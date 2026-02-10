Pilar García de la Granja, sobre la prestación por crianza: "Este país tiene niños pobres porque sus padres no tienen unos salarios que les permitan vivir con la suficiente holgura"

El anuncio de una prestación universal de 100 euros para cada hijo a cargo ha centrado el debate económico. La medida, incluida por el Ejecutivo en una estrategia nacional, ha llegado sin presupuesto agendado y sin calendario de aplicación, lo que ha generado un intenso análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, donde la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha desgranado sus implicaciones.

Organizaciones que luchan por los derechos de la infancia consideran clave este subsidio para reducir la pobreza infantil. Expertos como Gabriel González Bueno la consideran "esencial" y estiman que una prestación de 100 euros podría reducir en un 11% la pobreza infantil, sacando a 270.000 niños de esa situación. El coste estimado de la medida sería de 9.000 millones de euros, una inversión que se considera urgente para atajar una realidad que afecta a uno de cada tres menores y que tiene un coste anual cercano a los 65.000 millones de euros. Medidas como esta se suman a otras ayudas para paliar situaciones de vulnerabilidad, como las gestionadas por el SEPE, que ofrece prestaciones de hasta 570 euros para desempleados que cumplan ciertos requisitos.

Salarios dignos, no subsidios

Sin embargo, para Pilar García de la Granja, el anuncio es "vender humo". La periodista ha señalado directamente a la raíz del problema durante su intervención: "este país tiene niños pobres porque sus padres no tienen unos salarios que les permitan vivir con la suficiente holgura". Su tesis es que la solución no pasa por ayudas puntuales, sino por una mejora estructural de los ingresos de las familias a través del empleo, junto a otras medidas de calado que garanticen la estabilidad, como la ayuda de la Seguridad Social para que los mayores de 45 años cobren una pensión por sus padres fallecidos.

De la pobreza no se sale con subsidios, de la de la pobreza se sale con salarios y trabajos dignos"

EFE El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

García de la Granja ha cuestionado cómo es posible que, "siete años y ocho meses después de que llegara el gobierno del escudo social", la cifra de niños en riesgo de pobreza no deje de aumentar en España. Una realidad que afecta a 1 de cada 3 menores de 16 años. "De la pobreza no se sale con subsidios, de la de la pobreza se sale con salarios y trabajos dignos", ha sentenciado la experta económica.

El carácter universal de la ayuda significa que estaría garantizada para todas las personas sin importar el nivel de ingresos o su situación laboral. El único requisito sería tener residencia legal en España. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha señalado que la implementación podría ser "gradual", comenzando por un tope de edad más bajo para después ampliarlo hasta los 18 años.

Es de probada eficacia y tenemos el conocimiento para desplegarla"

Bustinduy ha defendido la propuesta afirmando que "es de probada eficacia y tenemos el conocimiento para desplegarla y la evidencia científica y acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato", recordando que ya existe en 17 países de la Unión Europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya puso reparos a la idea cuando Sira Rego la planteó meses atrás.

EFE La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

Financiación y contexto europeo

Para su financiación, el ministro Bustinduy ha propuesto un gravamen del 2 % anual a los patrimonios superiores a 100 millones de euros, con el que se podrían recaudar hasta 5.200 millones de euros. Esta medida se vincula directamente con la erradicación de la pobreza y el refuerzo del Estado social.

Según el último informe de UNICEF España, el país tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, afectando a un 29,2 % de los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que casi 1 de cada 3 menores vive en situación de pobreza o exclusión social, lo que subraya la urgencia de medidas de apoyo a la crianza.